Sánchez i Feijóo afronten aquest dimecres el primer cara a cara per la dana al Congrés, un mes després de la tragèdia

No han parlat malgrat la magnitud de la tragèdia i els separa una gran distància, amb el PP demanant que Sánchez dimiteixi pel cas Koldo

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, afrontaran dimecres vinent el primer cara a cara per la dana al ple del Congrés, gairebé un mes després de la tragèdia, que ha provocat més de 220 morts. La cita es produeix en un clima de màxim distanciament entre tots dos, atès que el cap de l'oposició ha arribat a demanar diverses vegades la dimissió del cap de l'executiu pels casos de presumpta corrupció que, segons els populars, "envolten el Govern".

"No avalarem que es vulgui arrossegar tot el país en aquesta agonia judicial. Ha de dimitir", va assegurar aquesta setmana Feijóo, que es va oferir als socis del PSOE per explorar una possible moció de censura perquè és "escandalós" el que s'està coneixent i els espanyols no "aguantaran gaire més temps aquesta agonia judicial".

No obstant això, Sánchez ha negat tot el que s'ha declarat davant del jutge el presumpte conseguidor de la 'trama Koldo' Víctor d'Aldama, al qual ha acusat de "personatge" que basa la seva estratègia de defensa en "la mentida". El PSOE també li ha tret credibilitat i ha insistit que les seves declaracions són "mentida" i responen a una "estratègia judicial", en paraules de la ministra d'Hisenda i sotssecretària general dels socialistes, María Jesús Montero.

El PSOE va presentar aquest divendres una querella conjunta de Pedro Sánchez i diversos alts càrrecs del PSOE per injúries i calúmnies contra Aldama per les acusacions que va llançar en la seva declaració judicial.

DES DE MITJANS D'OCTUBRE SENSE VEURE'S LES CARES AL CONGRÉS

El debat d'aquest dimecres 27 entre Feijóo i Sánchez ha creat expectació. Des de mitjans d'octubre que no es baten en duel parlamentari per la intensa agenda internacional del cap de l'executiu: el 23 d'octubre estava a Faro (Portugal) en la XXXV Cumbre Hispano-Lusa; a la setmana següent va viatjar a l'Índia; el 12 de novembre va participar en el Cimera del Clima a l'Azerbaidjan, i aquesta última setmana es va desplaçar a Brasil per la cimera del G-20.

La Moncloa va informar diumenge que Sánchez havia sol·licitat comparèixer el dia 27 al Congrés per donar explicacions sobre la dana. No obstant això, els populars van replicar que no és per voluntat pròpia sinó perquè "no té els vots necessaris per impedir-ho" i van recordar que el Grup Popular havia registrat aquesta petició urgent d'explicacions el dia 12 de novembre.

El president del Govern central i el cap de l'oposició no han parlat en aquestes setmanes malgrat la magnitud de la catàstrofe. No obstant això, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, sí que ha mantingut dues rondes de contactes amb els portaveus parlamentaris per informar-los de les actuacions després de la catàstrofe al Mediterrani.

Tot i així, Feijóo s'ha queixat diverses vegades en públic que ni Sánchez ni els seus ministres l'han telefonat i ha dit que només rep informació pels presidents autonòmics i el que publiquen els mitjans de comunicació.

FEIJÓO RETREURÀ NO HAVER DECLARAT EMERGÈNCIA NACIONAL

En el debat al Congrés, el líder del PP tornarà a denunciar, com ha fet aquestes setmanes, que el Govern central hagi estat "amagat", fent "mutis pel fòrum" i li recriminarà personalment que no declarés l'emergència nacional immediatament, segons han indicat fonts del PP.

Feijóo considera que "cap president autonòmic d'Espanya" ni "cap comunitat autònoma d'Espanya té competències ni està preparada" per a una catàstrofe com aquesta. "I el Govern central el que ha fet és no assumir les seves responsabilitats, no declarar l'emergència nacional, no posar-se al capdavant i al comandament, i fer mutis pel fòrum", va denunciar fa uns dies.

Feijóo ha posat en valor que Mazón ha posat "el seu futur polític en mans de l'èxit" de la reconstrucció de la Comunitat Valenciana. "Jo crec que això també honra un polític que encarrega el seu futur personal i el seu futur polític a l'èxit de la recuperació", va afegir.

Divendres passat, davant de les Corts valencianes, Mazón va afirmar que si no és "capaç de liderar la reconstrucció" de les localitats de la província de València arrasades per la dana del 29 d'octubre, assumirà "les conseqüències polítiques personalment no optant a la reelecció" com a cap del Consell.

El president de la Generalitat ha remodelat el seu Govern i ha informat Feijóo d'aquests canvis, com la decisió d'incorporar al tinent general Francisco José Gan Pampols com a vicepresident del Govern valencià per a la recuperació després de la dana.

A les files del PP hi ha crítiques internes per la gestió de Mazón i sectors del partit temen que contagiï Feijóo i les marques PP arreu d'Espanya. De fet, alguns dels càrrecs consultats van més enllà i defensen que el president del PP marqui distàncies amb el president de la Generalitat, amb el qual manté un contacte fluid però no ha vist en persona des del 31 d'octubre quan Feijóo va visitar el centre coordinador d'emergències.