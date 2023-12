Sánchez i Feijóo acorden negociar la renovació del CGPJ amb la supervisió de la UE, segons el PP

MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofert aquest divendres al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, pactar que la Comissió Europea "supervisi" les negociacions i l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb perfils independents i canviar la llei que regula el sistema d'elecció dels integrants de l'òrgan de govern dels jutges.

El president del Govern central "s'ha mostrat disposat a acceptar aquest model", segons han informat fonts del PP al final de la reunió que tots dos han mantingut al Congrés dels Diputats i que s'ha allargat gairebé una hora i mitja.

Segons el PP, Feijóo ha ofert a Sánchez pactar que "la Comissió Europea supervisi les negociacions i l'acord per renovar el CGPJ amb perfils independents i canviar la llei que regula el sistema d'elecció dels integrants de l'òrgan de govern dels jutges".

El PP ha recordat que la Comissió i l'informe sobre l'estat de dret a Espanya exigeixen "renovar el CGPJ amb perfils independents" i "canviar la llei orgànica del poder judicial perquè els jutges elegeixin els jutges".

Per això, per "garantir que es compleixen totes les condicions exigides per la UE, Feijóo ha proposat a Sánchez que la negociació i l'acord estiguin supervisats per la Comissió", han assenyalat fonts del PP.

Segons Génova, tant el PP com el Govern central ja mantenen regularment reunions per separat amb els comissaris responsables per abordar aquest afer. Es tractaria, han afegit les fonts esmentades, que "aquestes reunions es continuïn celebrant però amb les tres parts presents".