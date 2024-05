Sánchez farà una declaració institucional a les 12 hores per anunciar si continua al capdavant del Govern central

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, compareixerà aquest dilluns a partir de les 12 hores en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa per anunciar si segueix al capdavant de l'Executiu després de cinc dies de reflexió arran de les investigacions judicials a la seva esposa, Begoña Gómez.

Moncloa ha comunicat a primera hora d'aquest matí aquesta compareixença de Sánchez, en la qual es preveu que expliqui la seva decisió final després d'anunciar dimecres passat la cancel·lació de la seva agenda per reflexionar sobre si ha de continuar com a president del Govern central davant del que va considerar en una carta a la ciutadania com una campanya "d'assetjament i enderrocament" en contra seva.

Dimecres passat, Sánchez va anunciar mitjançant un escrit, que va difondre a la xarxa social X, que cancel·lava la seva agenda pública uns dies per "reflexionar" sobre si havia de continuar en el seu càrrec després que aquest mateix dia un jutge de Madrid obrís diligències prèvies arran la denúncia presentada per Manos Limpias contra la seva esposa per presumpte tràfic d'influències i corrupció en negocis, a causa de les seves relacions amb empreses que han rebut fons públics.

"Necessito aturar-me i reflexionar. M'urgeix respondre'm a la pregunta de si mereix la pena, malgrat el fang en el qual la dreta i la ultradreta pretenen convertir la política. Si haig de continuar al capdavant del Govern o renunciar a aquest alt honor", va escriure en aquesta carta, en la qual també va acusar a PP i Vox de ser "col·laboradors necessaris" d'un "atropellament tan greu" junt amb "una galàxia digital ultradretana" i l'organització Manos Limpias.

Mentrestant, el PSOE espera en suspens aquesta decisió i el seu cercle més proper admet que no sap què ocorrerà, tampoc els seus ministres, que no veuen al president des del dimecres, quan va publicar per sorpresa un missatge a la ciutadania, detallant que compareixeria davant dels mitjans aquest dilluns per comunicar la seva decisió final.

Per tant, amb Sánchez tancat a La Moncloa i amb escàs contacte amb els seus col·laboradors des de fa dies, la direcció socialista s'ha esforçat aquest cap de setmana en enviar missatges públics i "energia positiva", segons la va definir la vicepresidenta i sotsecretària general del PSOE, María Jesús Montero, per convèncer a Sánchez que es quedi.

La decisió del cap de l'Executiu va generar estupor a l'entorn socialista perquè ni els més propers sabien que anava a donar aquest pas, per la qual cosa el PSOE va sortir en bloc a recolzar al president mitjançant missatges en xarxes socials convertint a més el Comitè Federal d'aquest dissabte en un acte de suport al seu líder sota el lema 'Pedro, queda't' o 'no estàs sol'.