Sánchez farà balanç del curs polític aquest dimecres a La Moncloa des de les 11

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, oferirà l'habitual roda de premsa de balanç del curs polític aquest dimecres 31 de juliol a La Moncloa a partir de les 11, ha informat la portaveu de l'Executiu, Pilar Alegria.

Sánchez compareixerà davant dels mitjans just abans de l'aturada estiuenca i l'endemà de declarar com a testimoni davant del jutge que investiga la causa contra la seva dona, Begoña Gómez, en què ha decidit acollir-se al seu dret a no contestar. Ho farà, a més, després d'haver presentat una querella contra el jutge Juan Carlos Peinado per un presumpte delicte de prevaricació.

Es produirà a més després que ERC anunciés un acord amb els socialistes per establir un nou finançament econòmic a Catalunya a canvi del suport dels republicans a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Aquest mateix dimarts l'Executiu ha expressat la seva satisfacció pel pacte, encara que ha evitat entrar en els detalls de l'acord i l'Executiva del PSOE ha expressat el seu total suport i el seu compromís a impulsar el seu compliment en el Congrés dels Diputats.

El Govern central ja va confirmar aquesta setmana que se celebraria la roda de balanç --que sol fer-se cada sis mesos-- però estava pendent de saber-se'n el dia.