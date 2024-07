Sánchez fa costat al fiscal general de l'Estat i creu que no ha de dimitir si és imputat

MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha mostrat el seu suport al fiscal general de l'Estat, Álvaro García-Ortiz, en assegurar que no ha de dimitir si és imputat per la suposada filtració de dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i després de qualificar d'"indecent" que el PP estigui polititzant la justícia.

"El fiscal general de l'Estat té tot el suport del Govern d'Espanya", ha expressat el cap de l'executiu en una entrevista de la Cadena Ser, recollida per Europa Press, preguntat sobre si García-Ortiz ha de dimitir si se l'imputa per presumptament ordenar que es difongués una nota amb dades personals d'Alberto González Amador, parella d'Ayuso.

Sánchez ha incidit que "per descomptat que no ha de dimitir" si se l'imputa perquè "té tot el suport del Govern d'Espanya", ja que s'ha limitat a "defensar la Fiscalia de Madrid" per aclarir "una notícia falsa que surt de la mà dreta" d'Ayuso, el seu cap de gabinet Miguel Ángel Rodríguez. "I se l'imputarà per això, el fiscal general de l'Estat?", ha afegit.

Amb tot, ha explicat que "l'origen de tot això" és que la Fiscalia de Madrid va publicar una nota en què "aclaria" una informació falsa que va sortir de l'entorn d'Ayuso per "desinformar" sobre un cas que afecta directament la presidenta de la Comunitat de Madrid i amb la qual s'està mirant d'acusar el fiscal general d'haver publicat dades confidencials d'Alberto González Amador.

L'ACTUACIÓ DEL PP, "INDECENT"

El també secretari general del PSOE s'ha referit a més a un missatge per les xarxes socials del portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que ha avançat que aquest dilluns "comença la setmana fantàstica de la corrupció del PSOE". Pel president del Govern central, el dirigent popular ho diu perquè sap que "imputaran el fiscal general".

"El que em sembla absolutament indecent és veure com aquest cap de setmana dirigents del PP ja estan dient que aquesta setmana serà extraordinària per a la justícia perquè s'imputarà el fiscal general de l'Estat. I ho diuen aquells que critiquen el Govern d'Espanya per una suposada politització de la justícia", ha sentenciat Sánchez.

En aquest sentit, ha reivindicat el recent acord amb el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial, ja que en la seva opinió ha aconseguit "despolititzar la justícia" i posar fi "al segrest" de l'òrgan de govern dels jutges per part del PP.