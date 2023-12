Sánchez fa broma sobre el mediador i diu que l'amnistia no està entre les principals preocupacions

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha fet broma aquest dilluns sobre la figura del verificador internacional que supervisa les reunions entre el PSOE i Junts en virtut del seu pacte per a la investidura del mateix Sánchez. A més a més, ha afirmat que l'amnistia als implicats en el procés no està entre les principals preocupacions dels espanyols.

En la presentació del seu llibre 'Tierra Firme', el presentador de televisió Jorge Javier Vázquez ha assenyalat que si Sánchez es presentés a un programa televisiu seria 'Supervivientes' --espai que presenta ell mateix-- després del resultat obtingut en les últimes eleccions generals el 23 de juliol, que li ha permès ser reelegit president contra tot pronòstic.

En aquest sentit, Sánchez li ha respost en to de broma: "Però això on ho graveu, a Hondures?. Ho feu a El Salvador, com que tenim un mediador", ha suggerit amb sarcasme en referència a la nacionalitat del verificador internacional que va assistir a la primera reunió entre el PSOE i Junts el passat 2 de desembre a Ginebra (Suïssa), el diplomàtic salvadorenc, Francisco Galindo Vélez.

Respecte a la llei d'amnistia que ha pactat amb les forces independentistes a canvi de la seva investidura, considera que no està entre les principals preocupacions dels ciutadans tot i que ha admès que és un debat "transcendent".

"El debat sobre l'amnistia és un debat transcendent per a tota democràcia. Jo no ho nego, però el monopoli que hi ha per part de l'oposició i de certa dreta en l'amnistia, jo crec que no es compadeix amb les veritables preocupacions de la ciutadania", ha assenyalat.

En aquest punt ha tret pit sobre la tasca del seu govern durant la passada legislatura i en assenyalar que la qüestió territorial i la corrupció eren dues de les inquietuds principals dels espanyols el 2017, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Per contra, avui dia el primer tema preocupa l'1,5% de la població i el segon el 5%, per la qual cosa considera que alguna cosa hauran fet bé.