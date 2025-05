Sánchez eximeix les renovables de l'apagada i considera irresponsable fer campanya per l'energia nuclear

Defensa que el futur d'Espanya passa per les energies verdes i assegura que les nuclears no van ajudar després del tall de llum

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha subratllat davant el Congrés que no hi ha cap evidència empírica que permeti atribuir a les renovables l'origen de l'apagada que la setmana passada va mantenir sense llum la península Ibèrica durant hores i considera "irresponsable" barrejar aquest assumpte amb el debat de les nuclears.

"Avui dia, no hi ha cap evidència empírica que ens digui que l'incident fos provocat per un excés de renovables o per la manca de centrals nuclears a Espanya --ha afirmat a l'hemicicle--. De fet, el dia dels fets el nostre sistema elèctric estava operant amb nivells de renovables inferiors als que s'havien produït en moltíssims dies anteriors".

A parer seu, vincular aquesta apagada al debat de les nuclears "no només és irresponsable, sinó que a més és una immensa manipulació", sosté Sánchez, que ha reafirmat la seva aposta per les energies verdes en les quals, assegura, cal continuar invertint.

En aquest sentit, durant la seva compareixença al Congrés per donar explicacions als parlamentaris després de l'apagada, Sánchez ha assegurat que no hi ha "ni un sol estudi seriós" que digui que les centrals nuclears són imprescindibles a Espanya el futur de les quals, defensa, passa per altres fonts d'energia com "la hidroelèctrica, la solar, l'eòlica i l'hidrogen verd", ha indicat.

NO DEFENSA LES RENOVABLES PER IDEOLOGIA

"Aquest govern de coalició progressista, senyories, dona suport a les energies netes no pas per ideologia o per foscos interessos econòmics, ho fa perquè sap que el futur energètic d'Espanya o és verd o no serà", ha recalcat el president.

Així, Sánchez ha descartat que un excés de renovables fos la causa de l'apagada i ha explicat que gràcies a les innovacions tecnològiques "poden complir el mateix paper que la generació d'inèrcia" com la que té la nuclear o altres energies considerades estables.

En concret, ha assenyalat que el 50% de les plantes fotovoltaiques del país ja incorporen aquesta tecnologia "i poderan contribuir a l'estabilitat del sistema tan aviat com la CNMC culmini la regulació i siguin habilitades per Red Eléctrica", ha apuntat. Per Sánchez, per tant, la clau és "apostar-hi".

ES VA RECUPERAR LA LLUM GRÀCIES ALS CICLES I INTERCONNEXIONS

En contra de la nuclear també ha afirmat que no es tracta d'una solució efectiva per a situacions com l'apagada del 28 d'abril. En primer lloc perquè es van haver d'aturar per evitar el sobreescalfament dels nuclis i tampoc no van contribuir a reactivar el subministrament.

"No van ser les centrals nuclears, van ser les centrals de cicle combinat i les interconnexions amb França i amb el Marroc i les preses hidroelèctriques les que van permetre aquesta ràpida recuperació aquells primers dies", ha emfatitzat el president que sosté que les seves afirmacions no són "ideològiques" sinó "científiques" i es poden demostrar.