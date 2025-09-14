Sánchez exigirà a les plataformes eliminar 53.000 pisos turístics il·legals per passar a lloguers permanents

MÀLAGA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquest dilluns revocarà i traurà del Registre Únic d'Arrendaments 53.000 habitatges, "que pretenen convertir-se en lloguers vacacionals o turístics", perquè passin a ser "lloguers constants, permanents per a la gent jove, les famílies d'aquest país".
En un míting a Màlaga, ha defensat que "això és governar per a la gent, que és el que fa el PSOE quan té l'honor de liderar institucions", assegurant a més que estan "desenvolupant una nova política d'habitatge enfront de la perspectiva, a l'aproximació neoliberal que ha imperat en la política d'habitatge durant aquests últims quaranta i tants anys de democràcia".
Així, ha argumentat que el PSOE, amb ell al govern, ha aprovat "per primera vegada en els més de 40 anys de la història de la democràcia, la llei d'habitatge, que permet no només als propietaris d'habitatges sinó també a les comunitats autònomes exercir palanques per reduir el preu de l'habitatge, per construir habitatge oficial i habitatge protegit per als joves". "Això és el que fem", ha subratllat.
Sánchez ha explicat que amb el Registre Únic d'Arrendaments volia "posar ordre en el desordre que existia fins llavors dels habitatges i els apartaments turístics, la qual cosa són els lloguers turístics", perquè, segons ha argumentat, "això encareix el preu del lloguer i a més redueix l'oferta i, per tant, hi ha molta gent, no només joves sinó també moltes famílies, que no hi poden accedir".
En aquest sentit, ha afegit que després d'haver rebut tota la informació d'aquest Registre Únic d'Arrendaments han detectat "milers d'irregularitats de molts d'aquests habitatges que pretenen convertir-se en lloguers vacacionals", per la qual cosa revocaran 53.000 habitatges "perquè passin a ser lloguers constants, permanents, per a la gent jove i les famílies del nostre país".
UN GOVERN PER A TOTHOM I CRÍTIQUES A FEIJÓO
El president del Govern central ha defensat així que el PSOE "governa per a tothom" enfront d'un PP que "l'única cosa que fa és insultar, mimetitzar-se amb la ultradreta i plantejar sempre polítiques contràries a la gent". "Només insulten, no només practiquen la mala política perquè estan freturoses de propostes, sinó que només estan per demolir tot allò que hem aixecat durant aquests últims set anys amb moltíssim esforç després de la crisi financera i la seva ressaca", ha afirmat Sánchez.
"No només practiquen aquesta mala política, sinó que practiquen la mala educació, però hauran d'esperar fins al 2027, i tots els anys que vinguin després, gràcies a la confiança dels espanyols en el PSOE, perquè "cal recordar-li a aquesta dreta insolent que el permís per governar ens el dona la gent amb el seu vot, no les amenaces ni els insults de la dreta i la ultradreta", ha afegit Pedro Sánchez, que ha manifestat que "Feijóo s'ha convertit en una mala còpia d'Abascal i l'única cosa que fan és votar en contra de l'interès general, de la majoria social d'aquest país".
Així, ha recordat que "van votar en contra de la reforma laboral, que ha portat una estabilitat i una dignitat a les condicions laborals i a la societat, en contra de l'impost a la banca, de l'impost a les grans fortunes o de la reducció de la jornada laboral". "Montoro quan estava en l'oposició va dir allò que s'enfonsi Espanya que ja vindrem nosaltres per aixecar-la i la seva estratègia continua sent la mateixa", ha assegurat.
A partir d'aquí, després d'afirmar que "la realitat és la que és" i que "com més grans són els assoliments de l'economia i del Govern d'Espanya i el conjunt del país pitjors són els insults i els crits d'aquesta dreta i ultradreta", Pedro Sánchez ha repassat assoliments del govern, com que "aquesta mateixa setmana una de les principals agències de qualificació de ràting mundials el que ha fet ha estat elevar el grau i, per tant, la solvència del deute espanyol", com "una prova més del bon funcionament de l'economia espanyola".
A més, ha assenyalat que "Espanya representa el 40% del creixement econòmic de la zona euro i té 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social, una cosa mai vista" perquè "estem reduint la taxa d'atur". "Els insults no redueixen les llistes d'espera en la sanitat pública, ni resolen el problema de l'habitatge dels joves, per això diem que si la dreta i la ultradreta decideixen insultar, allà ells, nosaltres optem per governar".