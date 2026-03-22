Sánchez exigeix reobrir Ormuz i preservar "tots els jaciments energètics" a l'Orient Pròxim

"Una major escalada" podria fer "una crisi energètica a llarg termini per a tota la Humanitat"
MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha exigit aquest diumenge l'obertura de l'estret d'Ormuz i "la preservació de tots els jaciments energètics" d el'Orient Pròxim davant de la guerra que mantenen Iran i Estats Units i Israel des del 28 de febrer.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, afirma que "ens trobem en un punt d'inflexió global" i que "una major escalada" podria "desencadenar una crisi energètica a llarg termini per a tota la Humanitat".
Per això, exigeix "l'obertura de l'estret d'Ormuz i la preservació de tots els jaciments energètics" a la regió. "El món no hauria de pagar les conseqüències d'aquesta guerra", ha afegit.
Divendres va anunciar un pla amb mesures per pal·liar l'impacte econòmic de la guerra a Iran, que mobilitzaran 5.000 milions d'euros. Durant la seva compareixença, ja va alertar que el conflicte estava provocant les primeres rèpliques d'un terratrèmol econòmic d'escala global, com en el preu dels combustibles.
Per altra banda, el Consell Europeu va donar dijous el vistiplau a la disposició d'alguns Estats de la UE a contribuir en els esforços per desbloquejar l'estret d'Ormuz i garantir la llibertat de navegació una vegada que "es donin les condicions".
Així mateix, van reclamar la desescalada del conflicte i el "ple respecte al Dret Internacional a totes les parts", encara que sense un esmentar Estats Units i Israel.