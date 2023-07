Sánchez exigeix que "qualsevol negociació" sobre Ucraïna parteixi de la proposta de pau de Zelenski

Assenyala la guerra com la seva primera prioritat, seguida per la desigualtat i la transició ecològica



BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern i candidat socialista, Pedro Sánchez, ha exigit que "qualsevol negociació diplomàtica que es faci" sobre Ucraïna --en les seves paraules-- parteixi de la proposta de pau formulada pel seu president, Volodomir Zelenski, en el marc del G20.

Ho ha dit en una entrevista d''El Periódico' d'aquest dilluns recollida per Europa Press, després de traslladar-se aquest dissabte, primer dia de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, a Kíiv.

Sánchez ha assenyalat aquest conflicte com la seva "primera prioritat" i ha insistit en el suport de la Unió Europea a Ucraïna en els àmbits militar, humanitari i econòmic, que a parer seu és sense fissures.

Davant la situació a Rússia, ha conclòs que "hi ha una divisió dins del règim de Putin sobre l'evolució de la guerra i l'estratègia que s'està seguint" i no veu rebuig social al moviment de contestació del president rus, a qui ha acusat de plantejar una via imperialista i de tenir ànsies d'annexió territorial.

En aquesta línia, ha considerat la guerra un intent d'afeblir el projecte europeu i ha demanat enfortir la seva integració, la qual cosa creu que distingeix al Govern de "l'aproximació que té la dreta, la ultradreta".

REGLES FISCALS I MERCAT ELÈCTRIC

El president del Govern ha erigit com la seva segona prioritat durant el semestre la desigualtat social que "continuen vivint i patint bona part" de les nacions europees i la transició ecològica com la tercera.

Preguntat per la reforma de les regles fiscals, ha advocat per "trobar un camí de consolidació fiscal perquè els comptes públics quadrin" i alinear aquestes normes amb objectius de transició ecològica i transformació digital.

Ha advertit que el mercat elèctric "ara mateix, amb les actuals regles, no funciona, és disfuncional", per la qual cosa ha demanat reformar les seves normes i impulsar les renovables.

En aquesta línia, ha sostingut que el creixement econòmic espanyol "fonamentalment s'explica pel bon comportament del sector exterior", especialment en l'exportació de serveis, l'evolució dels quals ha qualificat d'extraordinàriament positiva i ha vinculat amb l'excepció ibèrica.

ESPANYA EN LA UE

Sánchez ha valorat que, a Europa, Espanya es veu com un soci lleial i constructiu que defensa els seus interessos des de la proposta i no des de la crítica, ha dit: "Espanya era europeista i és europeista no per necessitat, no per interès, sinó per convicció, que estem a les dures i a les madures".

Ha advertit que un Executiu de PP i Vox "seria una gran pena" per a Espanya i per a Europa i constituiria una reculada inacceptable.

"Necessitem un govern pro europeu, no governs, en aquest cas de cara al 23 de juliol, que s'alineïn amb altres nacions que tenen governs obertament contraris al projecte europeu", ha resolt.