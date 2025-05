Sánchez exigeix a Israel "detenir immediatament" l'operació militar: "Gaza pertany als palestins"

Demana a Turquia als socialdemòcrates alçar-se contra Israel: "La situació a Gaza és inacceptable, no callarem"

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha exigit a Israel que detingui "immediatament" l'operació militar per ocupar la Franja de Gaza i ha demanat als socialdemòcrates alçar-se contra Israel: "La situació a Gaza és inacceptable, no callarem".

"Hem d'instar Israel a detenir immediatament l'operació militar per ocupar Gaza. Gaza pertany i continuarà pertanyent als palestins, que s'han vist obligats a sortir-ne, s'han vist expulsats de la seva terra, i això constitueix una violació del dret humanitari internacional", ha defensat Sánchez en una intervenció en l'obertura del Consell de la Internacional Socialista, celebrat a Istanbul.

Sánchez també ha demanat a Israel "que posi fi al bloqueig", ja que l'ha instat a permetre "immediatament que entre l'ajuda humanitària a Gaza i que faci front a la crisi dramàtica humanitària a la qual s'enfronten centenars i milers de persones".

"La situació actual és inacceptable i no callarem, perquè la indiferència no és una opció per a la comunitat internacional", ha insistit Sánchez.

En aquest sentit, ha recordat que Espanya promourà juntament amb Palestina una proposta de resolució a l'Assemblea General de les Nacions Unides per instar Israel a permetre l'accés d'aquesta ajuda humanitària per part d'ONG i per part de les Nacions Unides. "Vull ser clar, defensar la justícia humanitària no va en contra de ningú", ha postil·lat el president del Govern central.

A més, Sánchez ha comentat que tant el Consell com el Govern central han demanat de manera "incessant" que s'alliberin els ostatges israelians.

UCRAÏNA I TRUMP

Respecte a Ucraïna, el Govern central "vol una solució duradora i justa per a aquest conflicte que va ser llançat per Putin contra un estat sobirà". "Ucraïna té dret a viure en pau i gaudir de la pau", ha defensat.

Referint-se als Estats Units, el cap de l'executiu ha destacat que la nova administració Trump "ha creat una crisi". "Al centre d'aquests esforços multilaterals hem de perseguir els objectius de desenvolupament", ha explicat, afegint que la Unió Europea intenta "reparar" part del mal que fa, "però no és prou".

El cap de l'executiu es va reunir aquest divendres amb el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, amb el qual va analitzar les relacions comercials bilaterals entre els dos estats, de les quals ha destacat "el creixement" en els últims anys i "el potencial d'expansió" en àrees com l'energia, les infraestructures i la tecnologia.