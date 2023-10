Sánchez evita la paraula amnistia però parla de generositat a Catalunya, tot i que rebutja el referèndum

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha evitat fer una al·lusió directa a l'amnistia perquè Carles Puigdemont faci costat a la seva investidura, tot i que ha defensat la necessitat de "generositat" i de fer política a Catalunya, alhora que ha recalcat el seu rebuig a un referèndum d'autodeterminació tal com reclamen els independentistes catalans.

"Fer política implica generositat, implica compromís amb el teu país i implica lògicament lideratge", ha sostingut aquest dimarts Sánchez en una roda de premsa després de rebre l'encàrrec del rei Felip VI per provar de formar govern, evitant en tot moment pronunciar la paraula amnistia.

Respecte a l'exigència d'ERC i Junts que també s'inclogui un referèndum d'autodeterminació dins el pacte per donar suport a la investidura, Sánchez hi ha manifestat el seu rebuig "no només per compromís i exigència constitucional sinó per una convicció política".