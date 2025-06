Sánchez evita el contacte amb Trump i altres líders a l'inici de la cimera de l'OTAN

LA HAIA (PAÏSOS BAIXOS), 25 (De l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Daniel Blanco)

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha evitat el contacte directe amb el president dels Estats Units, Donald Trump, i amb bona part dels líders dels països aliats, quan ha arrencat la cimera de l'OTAN, que ve marcada per la resistència d'Espanya a comprometre's a gastar el 5% del PIB en defensa i seguretat.

Sánchez ha saludat el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, i el primer ministre neerlandès, Dick Schoof, que exerceixen d'amfitrions, en la tradicional salutació per la qual van passant, un a un, tots els líders.

Tots dos han somrigut amb cordialitat, després de diversos dies de polèmica arran de l'increment de la despesa militar. Sánchez va assegurar haver arribat a un acord per gastar només el 2,1%, però Rutte va puntualitzar que està "absolutament convençut" que Espanya haurà d'arribar al 3,5, igual que la resta d'estats.

A continuació s'ha produït la foto de família, en la qual Sánchez estava situat a primera fila, igual que Rutte i Trump, però en un extrem, separat per tres líders. En aquell moment Sánchez ha posat amb gest seriós i no se l'ha vist xerrar amb altres col·legues europeus.

HA MANTINGUT LA DISTÀNCIA

En acabar la foto ha mantingut la distància que el separava de Trump i, si més no davant les càmeres, no ha parlat amb ell mentre abandonaven l'escalinata. A continuació, en entrar al plenari, Sánchez ha passat pel seu costat, però tampoc no han intercanviat cap gest.

Ja a la sala, el cap de l'executiu espanyol ha estat dels primers a ocupar el seient, i no ha participat en les converses amb els líders, quelcom poc habitual en Sánchez que sovint aprofita els moments previs a les cimeres per xerrar amb els seus homòlegs.

Durant diversos minuts abans de començar el discurs de Rutte, només han estat asseguts Sánchez, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan --tots dos s'han saludat breument amb l'ajuda d'una traductora-- i el primer ministre de Bèlgica, Bart De Wever, situat a diversos llocs de distància. La resta, han estat drets intercanviant opinions en petits grups.

CONVENÇUT QUE PACTARAN EL 5%

Finalment, cap a les 11.30 hores Rutte ha pres la paraula per oferir unes paraules inicials i donar la benvinguda als aliats, abans de començar el debat que s'allargarà durant tot el matí.

Prèviament, aquest mateix dimecres en arribar al recinte, Rutte ha reiterat que està convençut que els 32 països aliats pactaran el nou horitzó de la despesa per arribar al 5% del PIB en defensa, després de remarcar que "no hi ha alternativa" davant l'amenaça que suposa Rússia.

També en arribar a la cimera, diversos líders han assumit el nou compromís de despesa després de destacar que no hi ha excepcions possibles a l'acord i que per tant Espanya fa "una interpretació" del pacte, en assenyalar que complirà els requeriments militars de l'Aliança sense cenyir-se a un percentatge de despesa concret.