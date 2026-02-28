Sánchez: Espanya "no recolza el règim d'Iran" però a "la violència no es pot respondre amb més violència"

Alberto Paredes - Europa Press
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat durant el seu pas per la catifa vermella dels Premis Goya que Espanya "no recolza el règim d'Iran" però que a la "violència no es pot respondre amb més violència" i ha demanat trobar "per vies pacífiques una solució diplomàtica".
"A la violència no es pot respondre amb més violència perquè suposarà molt més dolor i més repressió als ciutadans i ciutadanes d'Iran", ha assegurat en la 40 gala dels Premis Goya que se celebra aquest dissabte a Barcelona.
En declaracions a RTVE, Sánchez ha criticat l' "atac unilateral" a Iran. "Desgraciadament, la violència va a portar més violència", ha lamentat el president, i ha insistit que el Govern d'Espanya "no recolza el règim d'Iran que reprimeix els seus ciutadans i particularment les dones iranianes".
Sánchez ha subratllat que la violència suposa "molt més dolor i més repressió als ciutadans i ciutadanes d'Iran". A més, ha advertit que també implica "moltíssim més dolor i inestabilitat a una zona que ja de per si mateix, després d'anys de guerra a Gaza, acumula molts dies i molt patiment per part de la població".
Per això, ha defensat que Espanya té "una posició consistent" que passa per "el respecte al dret internacional", i ha fet "una crida a la desescalada" i "a trobar per vies pacífiques una solució diplomàtica a aquesta crisi".