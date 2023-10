Sánchez envia una carta als militants socialistes i demana defensar l'amnistia: "És el camí correcte"

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha enviat una carta als militants socialistes en la qual els demana el seu suport a la consulta d'aquesta setmana per donar llum verda a l'acord de coalició amb Sumar que necessita el suport dels partits independentistes catalans. En la missiva, Sánchez defensa l'amnistia com el "camí correcte" per continuar avançant en la convivència.

Sánchez diu que per aconseguir la majoria necessària han d'acordar una majoria "més àmplia" que requereix "continuar avançant en el retrobament per superar les ferides encara obertes, producte d'una crisi que els socialistes vam heretar en arribar al govern", apunta.

"Tinc la convicció que l'amnistia contribuirà a fer-ho. L'experiència ens diu que és el camí correcte, com acredita l'èxit de mesures adoptades en la passada legislatura. Mesures que han contribuït de manera innegable a millorar la convivència a Catalunya, assenyala el text.

Així mateix assenyala que no tindran el suport de la dreta "que, una vegada més, s'aparta en un moment crucial per a Espanya" tot i que es mostra convençut que el temps els "donarà la raó".