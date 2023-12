Sánchez enalteix la resposta "serena" del PSOE a l'"assetjament" i defensa la convivència

MADRID, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enaltit la resposta "serena" dels militants socialistes davant l'"intolerable assetjament viscut" a les seus de la formació.

"La convivència depèn més que mai de nosaltres, d'un PSOE que no es deixa arrossegar pel pendent de l'improperi i la intransigència", ha subratllat Sánchez en una carta que ha enviat aquest dissabte a la militància del PSOE.

En la missiva, enviada amb motiu de la fi del 2023, Sánchez ha assenyalat que durant aquest any el PSOE ha viscut "moments durs" com la "resposta intransigent i airada amb la qual la ultradreta i la dreta van encaixar el resultat electoral i la continuïtat del projecte progressista".

Aquesta resposta, ha lamentat, es va basar en la "proliferació d'insults i l'intolerable assetjament viscut a les portes" de les seus socialistes.

En aquest sentit, ha cridat els militants a "fer notar" que la "polarització no és simètrica". "D'un costat, es profereixen insults, d'un altre se'n reben; d'una part, es promou l'assetjament, de l'altre ens veiem assetjats", ha assenyalat, per agrair "especialment la resposta serena als assetjaments i la resposta educada davant els insults".

Així mateix, el cap de l'Executiu central ha destacat que el PSOE s'identifica "plenament amb la Constitució" i ha incidit que "no és un objecte per alçar davant l'oponent, sinó un espai de convivència i d'acollida, fins i tot als que recelen de la mateixa Carta Magna".

Així, ha cridat els militants "a perseverar en aquesta actitud de respecte davant qui pensa de manera diferent", un respecte que, ha afegit, "és compatible amb la defensa ferma" de les idees del PSOE.

BALANÇ DEL 2023 I REPTES PER AL 2024

D'altra banda, Sánchez, que ha manifestat sentir-se "orgullós" de ser secretari general del PSOE "en aquest moment", ha assenyalat que el 2023 ha estat any de "reptes i desafiaments" que arriba al final de "la millor manera possible", amb "un govern de coalició progressista per a Espanya" que està "bolcat en la modernització" d'Espanya i "la conquesta de nous avanços socials". Així mateix, ha reivindicat que aquest executiu "ha culminat amb èxit la presidència del Consell Europeu en aquest semestre".

De cara al 2024, s'ha marcat com a objectius donar un nou impuls al benestar, al creixement econòmic i a la justícia social amb polítiques socialdemòcrates com "les que han permès tancar el 2023 com el país amb més creixement, amb més creació d'ocupació i amb menys inflació d'entre les grans economies d'Europa".

En concret, ha remarcat que continuaran revaloritzant les pensions perquè mantinguin el seu poder adquisitiu i augmentant el salari mínim perquè "mai més se situï per sota del 60% del salari mitjà".

"Un nou any per donar un nou impuls a polítiques que garanteixin nous drets i prosperitat per a la majoria social, molt especialment per als que més ho necessiten. Amb ambició i valentia. Amb més ganes que mai i amb tota la determinació per superar qualsevol repte que ens ofereixi la destinació", ha afegit Sánchez de cara al 2024, un any en el qual desitja que arribi la pau a llocs que la necessiten.