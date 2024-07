Sánchez enalteix el "magnífic" preacord i minimitza la reacció de Page: "La notícia seria que doni suport al Govern"

MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat el preacord "magnífic" entre PSC i ERC per establir un concert econòmic solidari a Catalunya i ha minimitzat la reacció contrària a aquest pacte del president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, atès que en tot cas seria notícia que comparegués per donar suport al Govern.

Així ho ha manifestat durant la seva compareixença per fer balanç del curs polític de l'Executiu, després de proclamar que aquest preacord ha obtingut l'aval unànime de l'executiva del PSOE i que "tots els socialistes, o almenys una àmplia majoria" volen que el líder del PSC, Salvador Illa, sigui president de la Generalitat.

"Què volen que els digui? Jo estic molt content i molt feliç (per aquest preacord) i reclamo, per descomptat, el respecte i reconeixement d'un partit polític independentista com ERC, que gràcies a la negociació i a l'acord, ha aconseguit importants avenços per reforçar l'autogovern a Catalunya", ha emfatitzat Sánchez.

Tot això després que García-Page s'hagi mostrat convençut que el PSOE "no acabarà avalant" la proposta d'ERC i que aquest preacord no els vincula. Sobre aquestes paraules, Sánchez ha ironitzat que parlant del president de Castella-la Manxa la notícia seria que "sortís en roda de premsa donant suport al Govern".

El president ha reafirmat que aquest principi d'acord, a l'espera que sigui confirmat per la militància d'ERC, és positiu per a Catalunya i el país, a la vegada que ha reivindicat que el seu govern ha elevat els recursos a les autonomies.