Sánchez i els ministres es bolquen amb Ángel Víctor Torres: "Estem tots amb tu"

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Administració Pública, Ángel Víctor Torres, ha anunciat aquest diumenge que pateix un càncer i que abandona temporalment la política per centrar-se en el seu tractament. Davant d'aquesta notícia, el president del Govern centrel, Pedro Sánchez, i els membres del Govern han dedicat paraules d'afecte i suport al seu company.

"Ángel Víctor Torres és un dels servidors públics més brillants i compromesos que he conegut en la meva vida. Però sobretot és una persona generosa i afectuosa, d'una qualitat humana immensa. Molts ànims, estimat amic. Estem tots amb tu", ha publicat Sánchez a X.

Unes paraules que també ha compartit la vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha enviat el seu afecte a "un servidor públic exemplar, un company lleial i un amic". "Espanya té sort de comptar amb un ministre de l'altura d'Ángel Víctor Torres", ha assenyalat.

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts del Govern central, Félix Bolaños, li ha enviat una abraçada acompanyada del següent missatge: "Ben aviat estaràs de tornada, treballant per tota la ciutadania com has fet sempre. Cuida't molt, et necessitem".

De manera similar s'ha expressat José Manuel Albares, ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació: "Molts ànims, molta força i molt d'afecte, Ángel Víctor. T'esperem aviat de tornada. Estem tots al teu costat".

També la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha enviat una abraçada "enorme" a Torres. "Molta força i tot el meu suport perquè et recuperis ràpid. T'esperem de tornada", ha assegurat a X.

També la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha fet servir les xarxes socials per adreçar-se al seu "estimat" Torres: "Molta força i molts ànims. Se t'estima i se t'admira", ha afirmat.

"Molts ànims, estimat Ángel Víctor Torres. Espero que estiguis aviat de tornada i en plena forma. Tots necessitem del teu bon fer, amistat i companyerisme. Et volem fort i de retorn. Tota la força i tot l'afecte, amic", ha escrit Jordi Hereu, ministre d'Indústria i Turisme.

Per la seva banda, la ministra d'Educació, FP i Esports i portaveu del Govern central, Pilar Alegria, ha enviat a Torres una abraçada "immensa" i li ha traslladat "tota la força". "Saps que comptes amb el meu suport i amb tota la força que puc enviar-te. Ens veiem ben aviat. Una abraçada immensa", ha compartit.

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, també ha fet servir X per compartir unes paraules d'afecte. "T'esperem aviat, company", ha destacat. Posteriorment, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també ha traslladat el seu afecte al seu company Ángel Víctor Torres: "Molts ànims, molta força i molt d'afecte. T'esperem aviat de tornada. Estem tots al teu costat", ha publicat a X.

A més, el president del Govern de les Canàries, Fernando Clavijo, ha mostrat el seu suport, així com desitjat "molts ànims i molta força". "Com t'he comentat més d'una vegada en les últimes setmanes molts ànims i molta força", ha escrit el president regional a X. "Estic convençut que tindràs una recuperació ràpida", ha afegit Fernando Clavijo.

Així mateix, l'exministra d'Indústria, Turisme i Comerç i portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, Reyes Maroto, ha publicat un missatge a X en què assenyala que "tot anirà bé". "Moltíssims ànims", ha afegit.

SUPORT DES DEL PP

D'altra banda, la primera a pronunciar-se del costat del PP ha estat la presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, ha enviat al ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, "força" i desitjos de "ràpida recuperació", després del seu anunci, aquest diumenge, que deixarà la política perquè li han diagnosticat un càncer.

"Tot l'ànim per al ministre Ángel Víctor Torres en aquest moment difícil", ha escrit la presidenta extremenya en un missatge publicat a través de les seves xarxes socials, en el qual ha remarcat que "la salut és el primer".

"HI HA TORRES PER A ESTONA"

Torres ha assegurat que abandona temporalment la política per centrar-se en el seu tractament. El ministre ha explicat que se sotmetrà a una intervenció quirúrgica a finals d'abril.

"Aquests dies m'han trucat alguns companys preocupats perquè els arribaven rumors sobre el meu estat de salut, i vull compartir aquí, que aquesta és casa meva, ho he fet lògicament amb els meus amics, amb els meus familiars, que sí, m'he fet unes proves mèdiques que han culminat que tenim un càncer", ha informat Torres durant el congrés del PSOE a les Canàries, que se celebra aquest cap de setmana a Las Palmas de Gran Canària.

El ministre ha explicat que té "uns tumors cancerígens que cal tractar, però és operable" i ja té data per a l'operació a finals d'abril. "Les coses caminaran, seguiré en actiu, i tornaré més fort", ha assegurat.

Posteriorment, a X, ha assegurat que "hi ha Torres per a estona" i ha enaltit que "hi ha coses que només es poden dir quan sents a prop la família". "Gràcies pel suport i l'afecte. Segueixo amb les meves responsabilitats fins que els metges m'ho indiquin. Faré un parèntesi amb l'operació i, de nou, amb més força en les meves responsabilitats orgàniques i polítiques", ha apuntat.