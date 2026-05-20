Sánchez dona tot el seu suport a Zapatero i Feijóo demana que plegui per no continuar "tacant" la presidència

Marta Fernández - Europa Press
MADRID 20 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha apel·lat aquest dimecres a la presumpció d'innocència i ha brindat tot el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero arran de la seva imputació pel cas Plus Ultra. No obstant això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que plegui per no continuar "tacant" la presidència de l'executiu.
"És un moment molt dur, molt dur per a tots els espanyols que s'esforcen cada dia mentre el seu govern roba a mans plenes. I té raó: Espanya està governada per corruptes i jo m'encarregaré de canviar-ho", ha promès Feijóo en la sessió de control del Congrés.
Sánchez i Feijóo han intercanviat acusacions mútues l'endemà que el jutge de l'Audiència Nacional (AN) José Luis Calama acordés investigar Zapatero en el cas Plus Ultra, amb la qual cosa esdevé el primer expresident de la democràcia a ser imputat en una causa de presumpta corrupció. A més, va ordenar escorcollar el seu despatx i l'empresa de les seves filles entre altres mercantils a Madrid.
FEIJÓO: "EL JUTGE HA IMPUTAT EL SEU FAR MORAL"
Feijóo ha arrencat la intervenció davant el ple recalcant a Sánchez que el jutge ha imputat el seu "far moral pels presumptes delictes d'apropiació indeguda, blanqueig de capitals, tràfic d'influències nacional i internacional i pertinença a una organització criminal".
A continuació, ha preguntat a Sánchez, atès que "encara és president", com exercia Zapatero la "influència al seu govern" i si avui també pretenia carregar en seu parlamentària contra els jutges de l'Audiència Nacional, com va ordenar fer als seus subordinats el dia anterior.
En tercer lloc, el cap de l'oposició ha desafiat Sánchez: "Què hi fa encara aquí tacant un dia més la presidència del Govern d'Espanya?".
SÁNCHEZ DEMANA RESPECTE A LA PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA
En el seu torn, el president del Govern central ha expressat "tota la col·laboració amb la justícia i tot el respecte a la presumpció d'innocència". "I tot el meu suport al president Zapatero", ha manifestat.
És més, Sánchez ha defensat la gestió de l'expresident en subratllar que va retirar Espanya d'una "guerra il·legal", "va posar fi a ETA" i "va estendre" els drets i llibertats dels espanyols. "El president Zapatero no ens va ficar en una guerra il·legal. No va mentir els espanyols davant el pitjor atemptat terrorista de la història d'Espanya", ha etzibat als escons del Grup Popular.
Per això, ha afirmat que no acceptarà "lliçons" dels qui "tant han de tapar" i tenen "tantes vergonyes a ocultar". A més, ha avisat Feijóo que a l'executiu "s'hi arriba amb vots" i "no amb dreceres" i ha descartat un avançament electoral: "Hi haurà eleccions el 2027 i si els espanyols volen, aquí continuarem quatre anys més per fer avançar Espanya", ha exclamat.