Sánchez dona el seu suport a les víctimes del "greu accident" ferroviari a Toledo

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha dit estar "consternat" per l'accident ferroviari a la província de Toledo que ha qualificat de greu i ha traslladat el seu suport a les víctimes.
Per ara s'han confirmat 30 morts després del xoc entre dos trens d'alta velocitat aquest dimecres 28 d'octubre, però el cap de l'executiu ha assegurat que els serveis d'emergència ja treballen sobre el terreny per atendre els afectats i "garantir la seguretat".
Sánchez està en contacte permanent amb el ministre de Transports, Óscar Puente, i amb el president autonòmic, Emiliano García-Page, segons ha indicat en un missatge a X, recollit per Europa Press. "El meu afecte, solidaritat i suport a totes les víctimes i les seves famílies", ha dit.