Sánchez dona la benvinguda al PP pel pacte del CGPJ i Feijóo insisteix amb Begoña Gómez i la dimissió del fiscal

MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha donat la benvinguda al PP per l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i ha dit "tant de bo aquest sigui el primer de molts altres acords". Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que ell ha complert amb el seu "deure" i li ha demanat que dimiteixi el fiscal general de l'Estat pels seus "escàndols", que a través del Tribunal Constitucional deixin de "exculpar als condemnats socialistes per corrupció" i que ofereixi explicacions sobre les investigacions judicials que afecten al seu entorn familiar.

Així s'han pronunciat en la sessió de control al Govern al Ple del Congrés, marcada per l'acord que han segellat aquest dimarts el PSOE i el PP, en presència de la Comissió Europea, per procedir a la "immediata" renovació de l'òrgan de govern dels jutges i presentar una proposició de llei orgànica que "reforçarà la independència del Poder Judicial".

Feijóo ha afirmat que ell ha complert amb el seu "deure" i amb el seu "objectiu". "El Consell General del Poder Judicial no serà controlat ni pel Partit Socialista ni pel Partit Popular. Però atès que vostè em dona la benvinguda a l'acord, li proposaré tres de molt senzills", ha assenyalat.

Així, li ha demanat que el fiscal general de l'Estat "dimiteixi pels seus escàndols, pels seus presumptes delictes i per ser l'advocat" de la família del president; que a través del TC deixin de "toquejar al Tribunal Suprem" i "deixin d'exculpar als condemnats socialistes per corrupció", en al·lusió al cas dels ERE; i que "segui davant dels mitjans de comunicació i comparegui al Congrés per explicar tot el que està sortint de la seva família i del seu entorn", en al·lusió al cas de la seva esposa Begoña Gómez i l'anomenat 'cas Koldo'.

SÁNCHEZ: "PER A VOSTÈ VA EL POLLASTRE"

Després d'aquestes declaracions, el cap del cap de l'Executiu ha arrencat la seva rèplica etzibant a Feijóo: "Per a vostè va el pollastre. L'important és que es compleixi la Constitució i que hem renovat el Consell General de Poder Judicial".

Dit això, Sánchez ha recalcat que el seu Executiu "governa per a la majoria" i "sempre ha estat disposat a pactar amb tots aquells en honor de l'interès general i en benefici de la majoria social". "Tant de bo, senyoria, aquest sigui el primer de molts altres acords", ha dit a Feijóo.