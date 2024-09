Sánchez i diversos ministres rendeixen comptes al Congrés per la crisi migratòria i el finançament autonòmic

Sánchez haurà de parlar d'immigració mentre que Montero i Bolaños respondran pel pacte de finançament del PSC amb ERC



MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern haurà de rendir comptes, per segona setmana consecutiva, davant del ple del Congrés sobre la crisi migratòria i el debat sobre finançament autonòmic, tot i que aquest cop sí que hi assistirà el president Pedro Sánchez, que haurà de fer front a una pregunta específica sobre immigració a instàncies del líder de Vox, Santiago Abascal. Mentre que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños, seran els encarregats de respondre pel "concert separatista" pactat entre el PSC i ERC.

En concret, la pregunta que Abascal ha registrat per al president és la següent: "Per què continuen finançant la immigració il·legal amb els problemes de seguretat i prosperitat econòmica que hi ha a Espanya?".

Dimarts passat, a més, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de Canàries, Fernando Clavijo, van arribar a un acord per "desbloquejar" la situació de les illes després que el mateix PP va tombar el juliol passat la presa en consideració de la reforma de la llei d'estrangeria impulsada per l'Executiu central per repartir de manera obligatòria menors migrants no acompanyats de territoris amb una sobreocupació del 150%.

En aquest context, el portaveu del Grup Popular, Miguel Tellado, intentarà que la vicepresidenta primera María Jesús Montero li expliqui si el ministeri d'Hisenda, del qual és titular, "és un obstacle per arribar a un acord en matèria d'immigració". Per la seva part, la diputada del PP Sofía Acedo intentarà que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, expliqui "per què el seu ministeri no dona solucions a la preocupant crisi migratòria i humanitària que pateix Espanya".

També es vol adreçar a Marlaska la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, per saber què opina el dirigent socialista sobre la idea que "Catalunya tingui competències en temes d'immigració, especialment en aquelles que tenen a veure amb el control de fronteres". La portaveu independentista aprofitarà per demanar a l'Executiu central que compleixi el seu compromís de traspassar la competència d'immigració a Catalunya.

VOTACIONS SOBRE IMMIGRACIÓ

El PP ha inclòs també en el ple d'aquesta setmana una moció conseqüència de la interpel·lació que va adreçar a Grande-Marlaska dimecres passat sobre la qüestió migratòria en la qual, entre altres qüestions, demanen declarar l'emergència migratòria, garantir suficiència financera a les comunitats receptores i establir visats per a països que ara no els necessiten.

I la setmana següent hi haurà una nova votació sobre aquesta qüestió. En aquest cas la forçarà Vox arran de la interpel·lació que vol plantejar dimecres al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, sobre la política de col·laboració del Govern espanyol amb els països del nostre entorn referent a la defensa de les fronteres.

Serà en finalitzar la sessió de control al Govern central del dimecres quan la ministra Saiz pugi a la tribuna d'oradors de l'hemicicle per, a instàncies del PP, exposar la posició de l'Executiu espanyol i debatre aquest assumpte amb els grups.

FINANÇAMENT SINGULAR PER A GALÍCIA

A més, el finançament autonòmic tornarà al ple de la Cambra baixa. A la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, li la secretària general del PP, Cuca Gamarra, li vol preguntar com creu que "contribueix el concert separatista al sosteniment de l'Estat del benestar a Espanya".

Per la seva banda, el diputat del BNG, Néstor Rego, vol fer servir el seu torn de paraula perquè Montero li expliqui si el "Govern central està en disposició d'acordar un sistema de finançament just per a Galícia, que reconegui la seva singularitat i acabi amb la discriminació que implica el model actual".

Pel seu costat, Vox vol que la seva portaveu a la Cambra baixa, Pepa Millán, s'adreci al ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños per saber si "creu que el Govern tracta per igual les persones amb independència del seu lloc de naixement", segons recull la pregunta, recollida per Europa Press.

MENYSPREUS AL CONGRÉS

A més, els 'populars' volen aprofitar la primera sessió de control al Govern central amb el president Sánchez per qüestionar el ministre Bolaños per les paraules del líder socialista durant l'Executiva Federal del PSOE en les quals assegurava que governaria amb o sense el suport del poder executiu, i per les quals ha rebut crítiques dels seus socis.

En aquest context, la sotssecretària de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz, aspira a preguntar al ministre de la Presidència fins quan el Govern central pensa continuar "bloquejant i menyspreant" el Congrés.