Sánchez diu que la victòria del PSC "tanca una dècada de divisió i ressentiment"

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que el resultat de les eleccions a Catalunya en les quals el PSC va aconseguir una àmplia victòria posa fi a una dècada "de divisió i ressentiment" en la societat catalana i a més ha reivindicat la seva política envers aquesta comunitat en assenyalar que tenien "raó" els qui, com ell, van apostar pel "retrobament i la convivència", segons ha indicat.

Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció en la IV edició del fòrum 'Fondos Europeos' organitzat per 'eldiario.es', en les seves primeres declaracions públiques després dels comicis del 12M.

"La victòria del PSC i en particular de Salvador Illa, en vots i en escons, per primera vegada en la història, crec que tanca una dècada de divisió i de ressentiment en la societat catalana i obrirà sens dubte un temps nou d'entesa i de convivència, de col·laboració i de prosperitat", ha sostingut.

El president espanyol considera que els catalans han votat per obrir un temps nou que a parer seu "també serà beneficiós per a la resta d'Espanya", i a més ha tret pit de les polítiques que ha aplicat envers Catalunya, en referència als indults i la llei d'amnistia, mesures que veu avalades pel resultat de les urnes.

En aquest sentit, s'ha queixat que han fet aquest camí sols amb una oposició "destructiva" i "furibunda" en contra. "Però permeteu-me que us digui que teníem raó els qui hem defensat des del principi que la superació de conflictes passats es fa apostant pel perdó i per la generositat, per la convivència i pel retrobament entre catalans i entre catalans i la resta de compatriotes espanyols", ha assenyalat.