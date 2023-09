Sánchez diu que, si la investidura fos un partit, Feijóo rebria "targeta vermella" per "pèrdua deliberada de temps"

Assegura que l'únic objectiu de la concentració convocada pel PP la setmana que ve és "manifestar-se contra la investidura del PSOE"



SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions i líder del Partit Socialista, Pedro Sánchez, ha assegurat que si la investidura fos un partit de futbol, al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, li haurien tret la "targeta vermella" per "pèrdua deliberada de temps".

En la seva intervenció en la XII Festa Socialista de Galícia i davant de més de 2.500 militants, el cap de files dels socialistes ha sostingut que Feijóo no es presenta al debat per ser triat president d'un govern d'Espanya, sinó per ser "triat cap de l'oposició".

També ha parlat sobre la manifestació que preveuen fer el cap de setmana vinent els populars a Madrid, a la qual s'ha referit com l'"últim disbarat" de la "investidura fallida" convocat per "indicació del senyor Aznar".

En la seva opinió, l'únic objectiu d'aquest acte convocat pel PP és "manifestar-se contra la investidura del PSOE al crit d''Espanya es trenca'". "A veure, senyors del PP, Espanya no es trenca, Espanya no s'enfonsa. Espanya badalla per la descomunal pèrdua de temps del senyor Feijóo i per les seves mentides", ha sostingut.

"Si aquesta investidura del senyor Feijóo fos com un partit de futbol, a aquest home ja li haurien tret la targeta vermella per pèrdua deliberada de temps", ha afirmat Sánchez, que ha considerat que la veritat del que està passant és que "Feijóo no es presenta a la investidura per ser triat cap del govern, sinó cap de l'oposició".

Sánchez ha proclamat que "Feijóo serà cap de l'oposició" i que això serà "una magnífica notícia per a Espanya". "Perquè hi haurà un govern progressista que continuï revaloritzant les pensions, apujant el salari mínim, dignificant les condicions dels treballadors i treballadores, un govern compromès amb el feminisme, davant l'emergència climàtica, amb l'avanç de drets i llibertats", ha dit.

Segons el líder del PSOE "això és el que passarà" amb la investidura del Partit Socialista. "El PP passarà a l'oposició i el PSOE continuarà governant quatre anys més", ha subratllat Sánchez, que ha sostingut que el passat 23-J "els ciutadans van dir alt i clar que la proposta derogatòria del PP i Vox va sortir derrotada i que hi ha números perquè el Partit Socialista pugui continuar governant quatre anys més".

CANVI A GALÍCIA

Sánchez ha començat la seva intervenció davant els socialistes gallecs assegurant que el camí que inicia la formació aquest mes de setembre "té dues parades". "Una serà un govern progressista a Madrid i, després, un govern progressista a Galícia. Hi haurà canvi a Galícia", ha dit.

Després de criticar al 'popular' que intenti amagar els seus "pactes amb Vox", ha retret que Feijóo critiqui que el PSOE parla amb Junts. "I ens acabem d'assabentar aquesta mateixa setmana que ells mateixos han estat parlant amb Junts, però d'amagat", ha dit Sánchez.