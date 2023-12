Sánchez diu que no té a l'agenda una reunió amb Puigdemont

BRUSSEL·LES, 14 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que no té a l'agenda una reunió amb l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont, després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que es reuniran.

Sánchez no ho ha volgut confirmar, tot i que tampoc no ho ha negat i ha assenyalat que la seva agenda és "pública i transparent" i que hi té marcada una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que es durà a terme el 21 de desembre.

El president del Govern central ha fet aquestes declaracions en arribar a la cimera del Consell Europeu que comença aquest dijous a Brussel·les, l'última que es durà a terme durant la presidència espanyola del Consell de la UE, que finalitza aquest mes.

Les paraules de Sánchez es produeixen amb prou feines dues hores després que Turull ha avançat que es produirà una trobada entre Sánchez i Puigdemont, tot i que ara per ara no hi ha una data tancada per fer-la.