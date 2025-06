Sánchez diu que no és "raonable" demanar a Espanya un 5% en defensa i planteja a l'OTAN que sigui "opcional"

MADRID 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha enviat una carta al secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, en la qual li trasllada que Espanya no es pot comprometre a augmentar la despesa en defensa al 5% del PIB en la cimera de la setmana vinent i li planteja que o bé es faci una excepció o que l'objectiu sigui opcional".

"No és raonable i seria contraproduent", ha sostingut en la missiva, a la qual ha tingut accés Europa Press. Sánchez al·lega que cada govern pot decidir legítimament si està disposat a fer aquest sacrifici --"com a aliat sobirà triem no fer-ho"-- i planteja a Rutte una alternativa per no "limitar les ambicions de despesa d'altres aliats".

En concret, el president del Govern central proposa que s'inclogui "una fórmula més flexible" en la declaració de la cimera de la Haia i que faci "l'objectiu de despesa opcional o que exclogui Espanya de l'aplicació" d'aquesta fita del 5%.