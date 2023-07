Sánchez diu que l'afirmació de Puigdemont que el PSOE li va oferir l'indult és "paper mullat"

Creu que val el mateix que la seva declaració d'independència i acusa el PP d'enyorar la Catalunya de l'expresident fugit



MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebutjat aquesta nit l'afirmació de Carles Puigdemont que persones del PSOE li van proposar un indult si s'entregava. Referent a això, el candidat del PSOE a la reelecció ha assegurat que la paraula de l'expresident català és paper mullat i ha carregat contra el PP acusant que Alberto Núñez Feijóo enyora la Catalunya de Puigdemont.

Durant una entrevista a Tele 5, recollida per Europa Press, li han preguntat per les afirmacions d'ahir de Feijóo en les quals assegurava que el que ha fet disminuir la tensió a Catalunya va ser la intervenció del Govern aplicant l'article 155 de la Constitució i el Tribunal Suprem, que va condemnar a presó als líders independentistes.

Pedro Sánchez ha esbiaixat aquesta afirmació del líder popular per criticar que PP i Vox hagin donat per vàlides les afirmacions de Puigdemont que membres del PSOE li van proposar lliurar-se a canvi de poc temps a la presó i un indult.

"No em deixa de sorprendre això perquè la paraula de Puigdemont val el que val la seva declaració d'independència, és paper mullat", ha exclamat el cap de l'Executiu per qui "afortunadament Puigdemont", que era un "problema per a Espanya" és avui una "anècdota" amb el tipus de declaracions que ha fet.

Però això li ha donat motiu a carregar contra PP i Vox assegurant que "demostren que enyoren la Catalunya de Puigdemont", i ho ha contraposat a la seva preferència que és la Catalunya que representa Salvador Illa, del que assegura estar convençut que va a governar en aquesta comunitat autònoma.

Dit això, ha apuntat que Feijóo s'oblida que Puigdemont es va escapolir d'Espanya amb un Govern del PP i que l'aplicació de l'article 155 va comptar amb el "suport inestimable del PSOE", mentre que ell no ha comptat amb la "solidaritat, el concurs ni la comprensió del PP".

Ha insistit que aquesta va ser l'herència que ell va rebre i encara que no ha culpat Mariano Rajoy de la mateixa, perquè considera que els culpables són els independentistes, sí ha acusat l'expresident d'haver aprofitat la situació per "guanyar uns quants vots en la resta d'Espanya amb el tema independentistes".