Sánchez diu al Congrés que manté la seva confiança en Zapatero i que no va haver-hi tracte de favor a Plus ultra

Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha dit al Congrés que manté la seva confiança en l'ex-president José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per tràfic d'influències, i ha recalcat que per part de l'Executiu no va haver-hi tracte de favor a l'aerolínia Plus ultra, el rescat de la qual considera "plenament legítim".
Segons ha explicat, la investigació sobre Zapatero està encara en fase d'instrucció i creu que el seu llegat com a president i el fet que no hi hagués cap escàndol al seu Govern "avalen la seva presumpció d'innocència". "Col·labora amb la justícia, ha defensat amb gran convicció la legalitat de la seva activitat privada, com la de tants ex-presidents de Govern, i aquesta convicció i la seva trajectòria política explica la confiança que ens mereix", ha afegit.
Al seu judici, la clau és què va fer el Govern en aquell rescat a Plus Ultra pel que està investigat Zapatero i la seva resposta "clara, rotunda i contundent" és que no va haver-hi tracte de favor. "El crèdit era plenament legítim, es va fer conforme a la llei, amb totes les garanties i amb els mateixos criteris que amb altres ajudes", ha reblat, subratllant que l'operació va ser avalada per la Justícia i pel Tribunal de Comptes.
"No ha d'existir cap ombra de dubte sobre l'actuació de l'Executiu i qui vulgui projectar-la, li demano que no especuli, que no insinuï, que no murmuri, que ho demostri, amb proves --ha afegit--. Nosaltres estem molt tranquils i molt segurs de la feina que hem fet".