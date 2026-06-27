Sánchez diu en el Comitè Federal que el PSOE no s'ha finançat il·legalment i defensa les mesures anticorrupció

MADRID 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterat aquest dissabte en el Comitè Federal que el seu partit no s'ha finançat il·legalment i ha defensat les mesures anticorrupció que ha implantat en el partit des de fa un any.
Sánchez diu que han patit "un cas de corrupció" que afecta l' "antiga Secretaria d'Organització" liderada primer per José Luis Ábalos i després per Santos Cerdán: el primer, condemnat a 24 anys de presó, i el segon, investigat en diverses causes.
Sense citar-los, ha parlat de "persones concretes" que es van aprofitar de les seves posicions de responsabilitat per a "beneficis personals". En aquest sentit ha reiterat que desconeixia aquestes pràctiques perquè, d'haver-les conegut, mai no les hagués tolerat.
"I amb la mateixa rotunditat també afirmo un cop més davant de vosaltres que la nostra organització no s'ha finançat irregularment", i "per tant actuem amb la màxima diligència i expulsem els implicats", ha dit.
En la mateixa línia ha reivindicat el paquet de mesures internes que ha aplicat des de fa un any, la renovació de la direcció del partit, i la col·laboració amb la Justícia facilitant informació per investigar els casos de corrupció.
Dins del PSOE, subratlla, el Comitè Federal de juliol de 2025 va proposar 13 reformes que han estat "completades" en menys d'un any, la qual cosa ha fet que el PSOE millori el seu registre en el Consell de la Transparència i sigui el partit que millor puntuació amb "83,1 punts" en el seu índex de transparència.