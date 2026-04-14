Sánchez diu que "les onades es poden aturar" com ha demostrat Hongria

PEQUÍN 14 abr. (De l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit aquest dimarts que està "molt content" amb la "doble victòria" a Hongria, la qual cosa en la seva opinió, demostra que "les onades es poden aturar". De fet, ha assegurat que aquest serà el "missatge ben clar" que enviaran els governs progressistes aquest cap de setmana en les cimeres que se celebraran els dies 17 i 18 d'abril a Barcelona.
"Jo crec que el missatge és ben clar, el missatge és que les onades es poden aturar. A Hongria ho hem vist", ha exclamat el president espanyol a la Xina, on està de viatge oficial des de dissabte, preguntat sobre què espera d'aquesta cimera a la qual assistiran vuit caps de govern, a més de partits polítics, sindicats, ONG, think tanks, i analistes internacionals.
Sánchez ha qualificat la victòria de Péter Magyar a Hongria de "doble" --"hi ha hagut dues victòries. U, la victòria europea. Dos, la victòria de la democràcia"-- i l'ha emmarcat en el missatge que volen enviar els progressistes en les diferents cimeres que tindran lloc aquest cap de setmana a Barcelona per defensar el 'No a la guerra', la democràcia i posicionar-se en contra la internacional ultradretana.
La Global Progressive Mobilisation serà una d'aquestes cites, reunirà unes 3.000 persones i comptarà amb almenys vuit caps de govern, amb Sánchez com a amfitrió. Entre els assistents s'hi espera el president del Brasil, Inácio Lula da Silva; el de Colòmbia, Gustavo Petro; Yamandú Orsi, de l'Uruguai; Inga Ruginiene, de Lituània; Cyril Ramaphosa, de Sud-àfrica; Mia Mottley, de Barbados i Claudia Sheinbaum, presidenta de Mèxic, als quals s'afegirà el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa.
Durant aquests mateixos dies, tot i que més en clau institucional, Barcelona acollirà divendres la I Cimera-Espanya Brasil, que se celebrarà al Palau de Pedralbes, encapçalada pel president espanyol i el brasiler; i dissabte tindrà lloc la IV Reunió en Defensa de la Democràcia, que va impulsar l'expresident xilè Gabriel Boric.
Sánchez ha explicat que seran dues cimeres: una, la iniciada fa gairebé dos anys amb Lula i Boric i altres governs sobre democràcia i una altra, que serà una "primera cimera global sobre els moviments progressistes", a la qual assistiran partits progressistes i governs.
Per Sánchez, és important que partits i governs progressistes s'uneixin per traslladar als ciutadans que pertanyen a "una cosa que fins i tot va més enllà de la política domèstica" i de les fronteres. Es tracta, ha dit, de "tenir una mirada positiva, humanista, d'avenç, de compromís davant els reptes que té la humanitat per davant".
En aquest context, ha assenyalat que volen fer una feina conjunta davant els qui "fan de la reacció, de l'odi, de la fragmentació, de la polarització la seva manera d'entendre i de practicar la política, bé sigui a nivell nacional o a nivell internacional".