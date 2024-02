Pedro Sánchez diu que amb aquest projecte d'amnistia tots els encausats seran amnistiats

BRUSSEL·LES, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha mostrat convençut que tots els independentistes catalans amb causes obertes als tribunals per delicte de terrorisme seran amnistiats "perquè no són terroristes".

Així ho ha indicat en la conferència de premsa al final de la cimera de líders d'estat i de govern de la Unió Europea que s'ha celebrat aquest dijous a Brussel·les.

Sánchez ha fet aquestes declaracions quan li han preguntat sobre si està disposat a fer canvis en la llei d'amnistia per convèncer Junts que hi doni suport, després que aquesta mateixa setmana han votat en contra de la norma i l'han fet caure al Congrés.