Sánchez diu als seus socis de l'OTAN que el rearmament nuclear és una "aposta perillosa"

Reitera la necessitat de crear un Exèrcit europeu i el seu rebuig al 5% del PIB en Defensa, però assegura que s'ha triplicat la seva despesa
MADRID, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebutjat aquest dissabte un augment de les polítiques de dissuasió nuclear i ha demanat a les potències de l'OTAN que "posin fre i signin" per impedir una nova carrera armamentística perquè considera que actualment "el rearmament més necessari al món és el rearmament moral".
Aquest plantejament contrasta amb el manifestat aquest divendres pel secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que va assegurar que Estats Units mantindrà una "forta presència" en el futur en l'organització, tant a nivell nuclear com a convencional.
Durant la seva intervenció en la taula rodona 'A l'una? Enfortint les bases de la seguretat transatlàntica' desenvolupada a la Conferència de Seguretat de Munic, Sánchez ha remarcat que Espanya ha triplicat la seva despesa en defensa respecte al PIB en els últims anys i duplicat el nombre d'efectius militars desplegats en missions de l'OTAN.
El cap de l'Executiu espanyol s'ha mostrat "fermament convençut" que el rearmament nuclear dels últims anys, que ha xifrat en 11 milions de dòlars a l'hora, "no és la senda a seguir". "Els nostres pares i avis es van adonar que la dissuasió nuclear és massa costosa i perillosa perquè en determinades ocasions els errors tècnics i humans ens van apropar a una guerra que hagués portat a la humanitat a la vora de l'extinció", ha indicat.
Al seu judici, "un sistema que exigeix zero errors no és garantia, és una aposta perillosa". "No és una qüestió d'esquerra o dreta. És un error històric que no podem repetir, amb una ombra d'incertesa sobre la IA", ha dit Sánchez, abans de demanar "humilment" impedir una nova carrera armamentística que la Història "jutjarà".
Sánchez ha defensat "frenar" al president rus, Vladimir Putin, i afavorir la capacitat dissuasiva europea "de manera controlada" i ha apostat per "un veritable Exèrcit europeu no dins de deu anys, sinó ara" aportant tots els recursos necessaris; per "empoderar les institucions"; i per "invertir en els valors de la solidaritat, empatia i col·laboració perquè el rearmament que més es necessita al món és un rearmament moral".
A més, el cap del Gabinet espanyol ha apuntat que és necessari desenvolupar capacitats de defensa europees per garantir la seguretat, la sobirania i la integritat territorial, "a més d'oferir garanties de seguretat als aliats internacionals".
A més, Sánchez ha defensat l'"enfortiment del sistema multilateral i una major capacitació de les institucions globals "que han mantingut la pau global durant dècades". I ha posat el focus en el desenvolupament de la indústria de la defensa a Europa per reforçar l'autonomia recolzant "l'enfortiment del pilar europeu" de la defensa dins de l'Aliança Atlàntica.
CENTRAR-SE "NO NOMÉS EN QUANT ES GASTA, SINÓ A GASTAR JUNTS MILLOR"
En un panell compartit amb el president de Finlàndia, Alexander Stubb; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; i el senador nordamericà Christopher A. Coons, el president espanyol ha apostat per "centrar-se més no solament en quant es gasta, sinó a gastar millor junts", alertant que acceptar aquest objectiu del 5% del PIB en Defensa que exigeix Estats Units "suposarà més dependència en el sector nordamericà".
Així mateix, ha afirmat que no entén "com alguns veuen a Estats Units el projecte europeu com una amenaça", subratllant que "és un dels majors assoliments del segle XX". "Hem decidit avançar en la Unió Europea pel bé de l'estabilitat i la pau global", ha apuntat.
En la mateixa línia, Pedro Sánchez ha afegit que alguns miren a la Unió Europea "i els agradaria veure-la més fragmentada", però ha defensat que s'ha de "aprofundir el mercat interior", posant com a exemple amb l'acord amb el Mercosur" i afirmant que "Estats Units ha d'acceptar que en el futur el que tindran és una UE més integrada".