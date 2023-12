Sánchez diu adeu al 2023, un any "de progrés, concòrdia i igualtat", i prioritzarà el 2024 la conquesta de més drets

MADRID, 31 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha definit el 2023 com un any "de progrés, concòrdia, igualtat i compromís social" i ha destacat els avanços assolits "malgrat les dificultats".

En el seu compte de la xarxa social X, el cap de l'Executiu espanyol ha aprofitat la imminent arribada del 2024 per subratllar que la seva "gran prioritat" en el nou any serà la d'impulsar polítiques que garanteixin "prosperitat i més drets per a la majoria social".

Sánchez, que conclou el seu missatge desitjant un bon 2024, ha precisat que aquestes polítiques aniran adreçades "molt especialment" als que "més ho necessiten".