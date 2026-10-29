Sánchez diu que aclariran "fins l'últim detall" de l'accident i reforçaran la seguretat

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dijous que aclariran "fins l'últim detall" de l'accident ferroviari que ha provocat almenys 69 morts i reforçaran "la seguretat perquè no torni a passar".
L'endemà de la tragèdia ferroviària a Urda (Toledo) després del xoc per encalçament de dos trens d'alta velocitat, el cap de l'executiu ho ha definit com "una fatalitat" i ha assegurat que el Govern central i totes les institucions de l'Estat treballen "dia i nit" per donar una resposta als familiars de les víctimes i saber què ha passat.
Sánchez ha fet aquestes declaracions després de participar en la reunió del centre de coordinació operativa integrat (Cecopi) que dirigeix la gestió de l'accident, al costat del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page.
Dimecres ja va dir que "no és admissible" per a un país com Espanya tenir dos accidents d'alta velocitat --tots dos amb un elevat nombre de morts-- en un mateix any i va assegurar que si hi va haver "negligències" s'acabarà sabent.
UN ACCIDENT "TERRIBLE"
Sánchez ha concretat que en aquest moment estan centrats a aixecar els cadàvers que encara hi ha a la zona de l'accident, identificar els cossos i atendre els ferits que continuen hospitalitzats, al voltant de mig centenar en aquests moments.
També treballen en l'"aclariment de les causes" que han causat el "terrible accident" i posteriorment, assenyala, es durà a terme el rescabalament "des del punt de vista material" als familiars de les víctimes.
Sánchez ha detallat les accions que ha dut a terme l'executiu des que es va produir l'accident fa 24 hores, amb un pla general estatal d'emergències de protecció civil en què van mobilitzar elements de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i tot el sistema de Protecció Civil.