Sánchez disposat a trobar entre tots una solució a l'amnistia, tot i que la llei ja cobreix "tots els supòsits"

MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assenyalat que té "màxima disposició" per al diàleg amb els partits en la tramitació de la llei d'amnistia, i subratlla que han de trobar una solució entre tots. No obstant això, ha recalcat que la proposició, tal com ja està redactada, cobreix "tots els supòsits" del procés.

"Màxima disposició per al diàleg, però sent conscients que hem aconseguit un bon acord i que cobrirà tots els supòsits que ara mateix incumbeixen el moviment independentista", ha subratllat aquest dilluns en una entrevista a La Sexta recollida per Europa Press, preguntat per si es modificarà la llei per incloure tots els tipus de terrorisme i el delicte d'alta traïció, com exigeix Junts, després d'assenyalar que aquí el PSOE ja va dir que "no".

Sánchez ha insistit que creu que l'actual text de la proposició d'amnistia és "bo" i ha defensat que és una llei "reparadora, llei valenta i plenament constitucional", a més d'"alineada amb el dret europeu".

Dit això, el cap de l'executiu espanyol ha instat a trobar una "solució" entre totes les formacions polítiques perquè tiri endavant la llei d'amnistia, que ell està convençut que s'aprovarà.