Sánchez i Díaz carreguen contra l'absència de Feijóo i Abascal espera que el seu missatge arribi "de manera directa"

MADRID, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Els candidats del PSOE i Sumar a la Presidència del Govern central, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, han arremès a la seva arribada al debat de RTVE contra l'absència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en aquesta cita, mentre que l'aspirant de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat que espera que el seu missatge arribi "de manera directa".

Així s'han anat expressant els tres candidats a la seva arribada a les instal·lacions de RTVE, on han compartit les seves impressions abans d'aquest debat que protagonitzaran Sánchez, Díaz i Abascal, i en el qual Feijóo ha declinat acudir

Precisament, aquesta absència del líder 'popular' ha centrat les crítiques dels dos integrants del Govern de Coalició, Sánchez i Díaz, que han acusat Feijóo de "ocultar-se" i "amagar-se" al no anar a RTVE a debatre amb ells.

En el cas de Yolanda Díaz, que ha estat la primera a arribar, ha mostrat el seu "suport" als treballadors de RTVE, denunciant que "algú que aspira a ser president del Govern s'oculti en els mitjans de televisió privada i no acudeixi a debatre en la televisió pública".

En semblants termes s'ha pronunciat Sánchez, que ha agraït la celebració d'aquest debat per part de RTVE, lamentant que hi hagi un candidat, en referència a Feijóo, que no vagi a debatre en la televisió pública "i s'amagui".

Per la seva banda, Abascal no ha comentat l'absència de Feijóo en les seves primeres paraules a l'arribada al debat i si que ha considerat que aquesta cita és "una gegantesca oportunitat" per poder parlar "de les coses importants" i que el missatge de Vox arribi "de manera directa".