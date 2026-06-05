Sánchez es desvincula de "les aventures" de Leire Díez: "No les hauria tolerat mai"

MADRID 5 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest divendres que en cap moment va tenir informació sobre les activitats o "aventures" de l'exmilitant Leire Díez i assegura que "no les hauria tolerat".
"Mai no vaig avalar, mai no vaig tenir informació, ni mai vaig tenir coneixement d'una cosa que no hauria tolerat", ha manifestat el cap de l'executiu en arribar a la cimera de la Unió Europea Balcans Occidentals a Montenegro. "De fet, sempre he estat molt clar en això, jo no faig ni he fet el que altres sí que em van fer a mi", ha etzibat a continuació.
D'aquesta manera ha sortit al pas de les al·lusions de l'exmilitant del PSOE en els missatges analitzats per l'UCO en el seu informe sobre el cas en el qual ella indica que Sánchez podria tenir coneixement de les seves activitats, dedicades presumptament a entorpir investigacions judicials al PSOE i al Govern central.
A més a més, ha mostrat el seu suport a la presidenta del partit, Cristina Narbona, esmentada pels investigadors per haver mantingut contactes amb Díez i també ha donat suport a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, després de saber-se que es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant.
En tot cas ha deixat oberta la porta a que el PSOE prengui mesures, tot i que ara com ara els serveis jurídics del partit estan analitzant tota la informació i més endavant decidiran els "següents passos" a fer.