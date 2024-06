Sánchez desvincula el finançament de la investidura d'Illa i diu que reconeixerà la "singularitat" a Catalunya

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha garantit aquest dimecres a la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, que complirà el compromís que va assolir amb ERC per la seva investidura reformant el sistema de finançament autonòmic i reconeixent "una singularitat al poble de Catalunya" i ha desvinculat aquest compromís de l'eventual investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Així ho ha dit al Ple del Congrés després que la portaveu del partit de Carles Puigdemont exigís un finançament "just" per a la seva comunitat i preguntés al cap de l'Executiu si Catalunya només podrà aconseguir aquest objectiu si s'investeix al líder del PSC.

Sánchez ha convidat a Nogueras a "llegir els acords d'investidura", en concret el que va tancar amb ERC. "El que vaig assumir va ser el compromís de reformar el sistema de finançament autonòmic i reconèixer una singularitat al poble de Catalunya", ha recordat.

"Això és el que he pactat amb Esquerra Republicana i és el compromís que compliré durant aquesta legislatura, també amb vostès, per descomptat", ha abundat, incidint que aquest és el seu compromís amb independència que Illa aconsegueixi o no ser investit.