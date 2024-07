Sánchez destaca a Romania el compromís d'Espanya amb la defensa oriental de l'OTAN i aposta per dinamitzar la regió

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha valorat durant el seu viatge oficial a Romania el compromís d'Espanya amb la defensa del flanc oriental de l'OTAN, com demostra el desplegament de les tropes espanyoles en aquell país promocionada per la guerra de Rússia a Ucraïna vigent des del febrer del 2022.

Durant una reunió bilateral amb el primer ministre romanès, Marcel Ciolacu, el líder de l'Executiu central ha insistit en la necessitat d'aprofundir en la relació estratègica entre tots dos territoris, dos dels que més creixen en aquests moments a Europa, segons Sánchez.

Així mateix, el socialista ha destacat el creixent interès que hi ha entre les empreses espanyoles per l'economia romanesa, en sectors com les energies renovables, les infraestructures, l'habitatge i la construcció.

De fet, Sánchez i Ciolacu coincideixen que el futur de la Unió Europea passa per la transició ecològica i la consolidació del pilar social; de fet, asseguren que la pròxima legislatura europea haurà de tenir una "empremta verda i social".

La trobada entre tots dos mandataris es produeix tan sols dos dies després de les eleccions al Regne Unit que han donat al primer ministre Keir Starmer i al seu partit polític, els laboristes, una victòria històrica, la qual cosa ha celebrat la Internacional Socialista durant aquests últims dies.

No obstant això, a nivell europeu, fa un mes van tenir lloc les eleccions al Parlament comunitari en les quals el Partit Popular Europeu va ser el més votat i llavors els socialistes van quedar en segona posició.