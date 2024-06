Sánchez, després de votar amb Begoña Gómez, crida a la participació per l'"enorme importància" de la cita

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha cridat a la participació de la ciutadania en aquestes eleccions europees després d'anar a votar, acompanyat de la seva esposa Begoña Gómez, perquè, segons ha destacat, el que es decideix aquest diumenge és "d'una enorme importància".

"El 70 per cent de les lleis que s'aproven al Parlament Nacional, al Congrés dels Diputats, són lleis que s'aproven a Estrasburg, a Brussel·les, i per tant el que es decideix avui (diumenge) per al futur d'Espanya i d'Europa és d'una enorme importància", ha afirmat Sánchez als mitjans de comunicació després d'exercir el seu dret a vot al col·legi de Nuestra Señora del Buen Consejo situat al districte madrileny de Moncloa.

Passades les 9.10 hores d'aquest matí, Sánchez ha estat el primer dels líders dels partits a votar i després de dipositar el seu vot, també ho ha fet la seva dona Begoña Gómez. Tots dos han dipositat el seu vot amb la mà esquerra.

Sánchez ha demanat als ciutadans que vagin a votar per la importància del vot si es vol "una Europa que avanci o una que retrocedeixi": "Evidentment jo espero que sigui el primer i no el segon", ha desitjat.

El president del Govern central ha recordat que són les primeres eleccions europees que es produeixen després de la pandèmia i l'inici de la guerra a Ucraïna.

"Després de la resposta excel·lent" que es va donar a la pandèmia, segons ha destacat, "hi ha hagut més conscienciació del que representa Europa" i del que es "juga" la ciutadania en uns comicis europeus.

"Jo espero que hi hagi una àmplia participació, almenys, superior a la que hi ha hagut en el que ha estat la tradició d'unes eleccions europees", ha indicat.

També ha fet al·lusió al Partit Popular, en apuntar que "les coses són molt diferents" quan "els adversaris polítics han dit, que surten a empatar, quan fa unes setmanes deien que el PSOE seria extraparlamentari".

Sánchez ha afegit: "La ciutadania ha percebut clarament quina és la resposta social que s'ha donat a una crisi d'una enrome transcendència com és la pandèmia (...) i també en contrast amb la resposta antisocial i neoliberal que es va donar a la crisi financera".