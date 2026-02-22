Sánchez, després de les afirmacions de Guardiola sobre feminisme: "El masclisme del PP és igual al masclisme de Vox"

El secretari general del PSOE i president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez (c), acompanyat del secretari general del PSOE de Castella i Lleó, alcalde de Soria i candidat a la presidència de la Junta de Castella i Lleó, Carlos Martínez (2i) - Fernando Otero - Europa Press
PONFERRADA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS TELEVISIÓ)
El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha referit aquest diumenge a les declaracions de la presidenta en funcions d'Extremadura, María Guardiola, en les quals va afirmar que el feminisme que defensa és el feminisme que defensa Vox: "És a dir, perquè ens entenguem tots, el masclisme del PP és igual al masclisme de Vox", ha criticat Sánchez en una breu referència a les declaracions de "ni més ni menys" que una dona i actual presidenta en funcions de la Junta d'Extremadura sobre el feminisme.
Sánchez ha fet aquesta al·lusió en un moment de la seva intervenció en un míting celebrat a Ponferrada (León) en el marc de la precampanya electoral a Castella i Lleó on ha acompanyat al candidat socialista a la Presidència de la Junta, Carlos Martínez, que ha iniciat la seva intervenció amb un record a les quatre dones i als dos fills assassinats aquesta setmana fruit de la violència masclista.
En el míting ha estat present també la presidenta del PSOE a Castella i Lleó i ministra d'Igualtat, Ana Redondo, a la qual el president ha esmentat per recordar que el Consell de Ministres va acordar el dimarts demanar a la Fiscalia General de l'Estat que investigui als tecnoligarcas i a les seves plataformes pels continguts pornogràfics en els quals es manipulen a través de la intel·ligència artificial els rostres de les dones i imatges de nens i mares.