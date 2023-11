Sánchez desitja una "ràpida recuperació" a Vidal-Quadras i confia que la investigació pugui esclarir els fets

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha enviat un missatge de "solidaritat i desitjos de ràpida recuperació" a l'exlíder del PP de Catalunya Aleix Vidal-Quadras, que ha rebut un tret a la cara aquest dijous al barri madrileny de Salamanca.

"Confiem que la investigació pugui esclarir com més aviat millor els fets i que en detinguin els responsables", ha afegit Sánchez en un missatge per la xarxa social X, recollit per Europa Press, en el qual ha reaccionat d'aquesta manera al tret que ha rebut Vidal-Quadras.

En concret, l'exlíder del PP de Catalunya Aleix Vidal-Quadras, de 78 anys, ha rebut un tret a la cara aquest dijous al migdia a l'altura del número 40 del carrer Núñez de Balboa, al barri de Salamanca, segons han informat fonts policials a Europa Press.

El també exeurodiputat estava conscient quan el traslladaven a l'Hospital de La Princesa, segons han informat fonts d'Emergencias Madrid.

L'autor del tret a Vidal-Quadras s'ha acostat a peu a l'exlíder del PP català per detonar-li l'arma de foc a la cara, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.