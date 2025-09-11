Sánchez desitja bona Diada i reclama "convivència, respecte i progrés" perquè els catalans "segueixin avançant"

MADRID 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha felicitat la Diada de Catalunya i ha reclamat "convivència, respecte i progrés" perquè els catalans "segueixin avançant".
"Aquest 11 de setembre celebrem la Catalunya de tots i totes: oberta, plural i amb ambició de futur", ha expressat el cap de l'Executiu en un missatge escrit en català a la xarxa social X.
Sánchez ha reclamat "convivència, respecte i progrés compartit perquè els catalans i les catalanes segueixin avançant". "Bona Diada!", ha conclòs.
La Diada se celebra l'11 de setembre en commemoració per la caiguda de Barcelona a mans de les tropes borbòniques en la guerra de successió espanyola en 1714, que va comportar l'abolició de les institucions catalanes després de la promulgació dels Decrets de Nova Planta, i va ser declarada com a Festa Nacional pel Parlament en 1980, després de la dictadura franquista.