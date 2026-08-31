Sánchez descarta al Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta: "No hi ha cap informació"

Javier Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha subratllat que no hi ha "cap informació" que apunti al Marroc en l'origen de la crisi derivada de l'entrada massiva de 80.000 migrants a Ceuta a finals de juliol.
Sánchez ha descartat a més que hi hagués informació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o els serveis d'intel·ligència que generin "algun dubte" sobre la participació del Marroc en l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
En una entrevista a la 'Cadena Ser', recollida per Europa Press, el cap de l'Executiu ha afirmat que segueixen investigant en les causes de la crisi, si bé ha apuntat als 'bulos' i la desinformació a les xarxes socials, arran de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix les 'devolucions en calent' en les entrades nedant, que van aprofitar a més les "organitzacions criminals".
Sánchez també ha explicat que els 'bulos' es van expandir a les xarxes socials "associades tant a Rússia com a Israel i a una internacional ultradretana que utilitza sempre la migració, no solament per atacar Espanya sinó també Europa".