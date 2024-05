Sánchez descarta "completament" fer president Puigdemont: "Tots els camins condueixen a Illa"

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha rebutjat "completament" que els socialistes donin suport al candidat de Junts+, Carles Puigdemont, perquè sigui el nou president de la Generalitat, assenyala que no té majoria i per tant considera que "tots els camins condueixen a (Salvador) Illa", el candidat del PSC.

Sánchez considera que Puigdemont ha d'"assumir la realitat" que indica que no existeix una majoria independentista al Parlament, la primera vegada que passa en democràcia i per tant s'haurà d'adonar que no té opcions i que l'únic candidat viable per presidir Catalunya és Illa.

"Li costarà més o menys temps, però al final la realitat és la realitat i és que no li surten els números per ser elegit president", ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol en una entrevista a La Sexta, recollida per Europa Press.

Sánchez ha fet aquestes declaracions després de les eleccions catalanes de diumenge en les quals el PSC va ser la primera força amb 42 escons i en què les forces independentistes no van assolir la majoria absoluta al Parlament.