Sánchez descarta un avançament electoral per evitar una "paràlisi"

MADRID 27 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha descartat en rodó un avançament electoral, després de reiterar la intenció de completar la legislatura i esgrimir que en la situació internacional actual el que cal és estabilitat i no abocar el país a una "paràlisi".
En una conferència de premsa a Roma, on s'ha reunit amb el papa Lleó XVI, Sánchez ha defensat que la Constitució estipula que el mandat és de quatre anys i que la seva intenció és completar-lo per implantar les polítiques empreses pel seu govern i donar als ciutadans "certeses".
Sánchez ha reconegut que entre les files socialistes hi ha "algun company" que li demana avançar les generals, com ara el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page.
"NO PUC CONVOCAR ELECCIONS PER INTERÈS PARTIDISTA"
El president ha ironitzat que si ho fa és perquè "és conscient" que aconseguiria "una majoria parlamentària més gran al Govern central i al Congrés per governar de manera molt més tranquil·la". "Jo l'hi agraeixo però jo no puc convocar eleccions per interès partidista", ha afegit.
"Haig de convocar eleccions per l'interès general dels ciutadans" i aquest interès passa, avui dia, per "l'estabilitat i la consolidació de polítiques que ens estan permetent precisament pal·liar les conseqüències socials i econòmiques d'aquestes crisis".
En aquestes circumstàncies, cal "constància", ha esgrimit, i "no abocar el país a una paràlisi" ja que, ha argumentat, després de les eleccions venen processos d'investidura que poden ser "atzarosos". A Espanya "tenim unes experiències bastant evidents", ha afegit, en referència als governs en coalició entre el PP i Vox a diverses comunitats autònomes.