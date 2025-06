Sánchez descarta un avançament electoral i una crisi de govern i manté la intenció de ser candidat el 2027

MADRID 12 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha descartat un avançament electoral i una crisi de govern arran de l'informe de la Guàrdia Civil que relaciona el fins ara secretari d'Organització dels socialistes, Santos Cerdán, amb el cobrament de comissions il·legals, alhora que ha dit que manté la intenció de ser candidat, "si així ho volen els ciutadans", en els comicis del 2027.

"No hi haurà convocatòria electoral fins al 2027", ha sostingut Sánchez en la compareixença a la seu nacional del PSOE després de l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO), per justificar aquesta decisió perquè els indicis "no afecten" l'executiu, sinó els socialistes.

En qualsevol cas, ha denunciat "un setge" de l'oposició en qüestions "que no tenen res a veure amb la realitat". "El PSOE actua quan hi ha indicis que poden ser substantius i materials de causes judicials com la que ens ha convocat en aquesta compareixença de premsa", ha afegit.

Quant a la possibilitat d'una crisi de govern, com havien apuntat veus com ara l'exministre Alberto Garzón, Sánchez ha descartat aquest extrem en recalcar que "això no afecta" l'executiu, sinó el número tres dels socialistes.

També ha sostingut que la seva intenció, "si així ho volen els ciutadans i els militants", és la de concórrer a aquests comicis "quan toquen, l'any 2027".