Sánchez desafia el PP i Vox a presentar una moció de censura abans de l'estiu si creuen que tenen majoria

MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha desafiat el PP i Vox a presentar una moció de censura contra ell si estan convençuts que compten amb majoria al Congrés després del cas Koldo, i ha tornat a dir que no hi haurà eleccions anticipades i que es convocaran el 2027.

"Si em permeten un consell, que tant el senyor Feijóo com el senyor Abascal presentin aquesta moció de censura com més aviat millor. Perquè després de l'estiu potser comencen a succeir-se les resolucions de moltes de les causes que té pendents el PP i aleshores es veurà qui són els delinqüents de debò, ha etzibat durant la seva compareixença després de l'executiva del PSOE.

El president espanyol ha deixat clar, malgrat l'impacte de la presumpta corrupció que s'atribueix a l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, que "seria una irresponsabilitat destruir tot el que ha assolit" l'executiu per una "crítica mediàtica" o "pressió social".

I sobre aquesta crisi ha desgranat que el seu "deure com a capità" és "agafar el timó, capejar aquesta tempesta" i prendre les mesures necessàries per recuperar la confiança dels espanyols en el PSOE.

És més, Sánchez ha exclamat en clara referència a l'oposició que "el més democràtic no és fer dimitir el rival amb algunes veritats i moltes mentides impulsades per una coalició de lobbies foscos", sinó atrevir-se a fer servir la moció de censura.

Sánchez ha explicat que el PSOE és una organització "neta" i que això no ho taparà la corrupció d'uns pocs, per la qual cosa ha proclamat que "no hi ha dubtes" i el govern de coalició "continuarà amb la tasca d'avenços socials".

"El PSOE manté el full de ruta i els compromisos assumits en el debat d'investidura. Espanya el que mereix és avançar. Per descomptat el que no mereix és retrocedir amb una agenda reaccionària, protagonitzada per una coalició del PP amb Vox que afectaria de manera irreparable els drets de milions d'homes i dones", ha emfatitzat, per afegir que té clar que Espanya requereix "estabilitat".