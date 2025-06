Sánchez denuncia que l'informe de l'UCO sobre Cerdán es va posar al servei de la dreta per enderrocar un govern legítim

Envia una carta a la militància en la qual defensa que va actuar amb "contundència" i assegura seguirà endavant

El secretari general del PSOE i president del Govern central, Pedro Sánchez, ha enviat una carta a la militància del partit arran de la crisi oberta per la dimissió del secretari d'Organització, Santos Cerdán, en la qual denuncia que el contingut de l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que va provocar la seva sortida es va posar "al servei d'un intent deliberat de la dreta per enderrocar un govern legítim".

Assegura a més que seguirà endavant, denuncia una operació de "demolició moral" a la qual s'enfronten els socialistes i proposa un debat contra la corrupció.

En una carta amb el logotip del PSOE, Sánchez diu compartir els sentiments de "dolor, indignació i una barreja de desconcert i tristesa" que a parer seu ha provocat en les files del PSOE l'informe de l'UCO que assenyala Cerdán com a receptor d'unes comissions.

A més a més, ha insistit que no va tenir constància del document fins el 12 de juny al matí i considera que això "parla de la salut democràtica" del país perquè l'executiu no interfereix en investigacions judicials "com sí va passar durant bona part de la dècada passada", diu en referència al govern del PP.

"Per contra, el que sí és censurable és que s'hagi posat el contingut d'aquest informe al servei d'un intent deliberat de la dreta per enderrocar un govern legítim", ha etzibat a continuació.

S'ENFRONTEN A UNA OPERACIÓ DE "DEMOLICIÓ MORAL"

No obstant això diu als militants socialistes que a Espanya "no hi ha un sistema podrit la reforma del qual calgui abordar políticament", sinó que existeix una democràcia que es defensa dels casos de corrupció "amb la llei i la justícia".

Així mateix, adverteix les bases del PSOE que s'enfronten a una "operació de demolició moral per procediments que comporten més perill per a la democràcia que allò que pretén combatre", apunta.

Sánchez diu compartir els sentiments de "dolor, indignació, i una barreja de desconcert i tristesa" que ha provocat el cas en el PSOE. "Cap militant d'un partit com el nostre pot mirar amb indiferència les notícies d'actes que ens repugnen, no només per la manca d'exemplaritat sinó pel masclisme que projecten algunes declaracions, totalment incompatibles amb els valors progressistes i profundament feministes de la nostra organització", exposa.

"La sospita que companys que van ocupar altes responsabilitats hagin traït la confiança d'aquest partit i dels ciutadans és una ferida que ens dol a tots", ha indicat Sánchez, que defensa que han actuat amb "contundència" a l'hora de de demanar-ne "la renúncia immediata".

DEBAT SERÈ CONTRA LA CORRUPCIÓ

D'altra banda, Sánchez proposa obrir un debat contra la corrupció, la qual a parer seu es combat amb millors mitjans i eines adequades. "I això és el que farem, apel·lant un cop més al debat serè amb els qui s'hi vulguin afegir per aportar i millorar", ha indicat en plena ronda de contactes amb els seus socis parlamentaris després de la sortida de Cerdán.

Sánchez es va reunir dilluns amb la dirigent de Sumar i vicepresidenta del Govern central, Yolanda Díaz, i aquest dimarts ho fa amb la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, i en els pròxims dies continuarà amb la resta de socis parlamentaris.

"Si la dreta s'esborra d'aquest debat, com segurament farà, és perquè la seva prioritat és una altra: enderrocar el govern al preu que sigui", apunta, alhora que els torna a desafiar a que presentin una moció de censura contra ell, convençut que no tenen prou suports.

SEGUIRÀ ENDAVANT

Sánchez diu ser conscient que la "decepció" entre les files socialistes és "enorme", però defensa la seva tasca els últims anys "també en matèria de lluita contra la corrupció". "Hem augmentat els nivells de transparència i endurit lleis. Hem elevat els nivells de rendició de comptes i millorat la posició d'Espanya en els rànquings internacionals de percepció i de lluita contra la corrupció", indica.

Per tant, demana no perdre la perspectiva i assegura que hi ha molts aspectes "pels quals paga la pena continuar lluitant. Desafiaments que no es resolen amb titulars ni amb linxaments, sinó amb treball i polítiques publiques, justes, modernes i eficaces".

El cap de l'executiu espanyol assenyala que per això van rebre la confiança majoritària del Congrés "i per tots aquests desafiaments seguirem endavant", assegura, "amb la mateixa il·lusió i ganes que el primer dia", afegeix.