Sánchez demanarà avançar a l'estiu del 2025 l'aplicació del pacte europeu de migració

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, demanarà a la Comissió Europea que avanci l'entrada en vigor del Pacte de Migració i Asil perquè les eines que proveeix es comencin a aplicar l'estiu del 2025 i no el del 2026 i ha anunciat un pla nacional d'integració.

"Per això, els anuncio que demanarem a la Comissió Europea que avanci l'entrada en vigor del Pacte de Migració i Asil que vam impulsar durant la nostra presidència l'any passat, de manera que les eines que proveeix aquest pacte en matèria de control de fronteres i de repartiment de migrants es comenci a fer servir l'estiu del 2025 i no el del 2026 com està previst", ha assegurat Sánchez al Congrés.

Igualment, ha avançat que comptarà amb les ONG i també amb les associacions civils que treballen a primera línia "per afinar i implementar aquests mecanismes" i ha defensat que "elles millor que ningú coneixen la realitat sobre el terreny".

També ha anunciat la implantació d'un pla nacional d'integració i de convivència intercultural que ha avançat que "tindrà recursos i mesures per fomentar la integració dels espanyols".

D'altra banda, ha acusat el PP i Vox d'"instrumentalitzar" la migració "per inocular odi" en la societat i ha apostat per un país que sigui "obert i pròsper" que sigui model d'integració. En aquest sentit, ha criticat que "l'única cosa" que els interessa és "fer servir" la migració "per provocar alarma social, per ocultar la seva manca de projecte polític per a les majories".